Con Disney Plus è possibile accedere a un catalogo ricco di contenuti che ora viene proposto con 3 mesi a prezzo scontato, da 4,99 euro al mese.
Disney Plus in sconto per 3 mesi, senza vincoli: la promo sta per terminare
Con Disney Plus è possibile accedere a un catalogo ricco di contenuti che ora viene proposto con 3 mesi a prezzo scontato, da 4,99 euro al mese.

Restano pochi giorni per attivare Disney Plus a prezzo scontato per i primi 3 mesi. La promo in corso, infatti, terminerà il prossimo 28 gennaio ed è attivabile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile dal box qui di sotto. In questo modo, è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma con un prezzo ridotto fino a 4,99 euro al mese.

Cosa prevede l’offerta

Per tutti i nuovi utenti che scelgono oggi Disney Plus c’è la possibilità di ottenere 3 mesi di abbonamento a prezzo ridotto. La promozione è valida per tutti i piani proposti dalla piattaforma.

Di conseguenza, è possibile puntare sul piano Standard con pubblicità, ora disponibile a 4,99 euro al mese per 3 mesi (poi 6,99 euro al mese). C’è anche il piano Standard senza pubblicità, dal costo di 7,99 euro al mese per 3 mesi (poi 10,99 euro al mese). Entrambi i piani garantiscono l’accesso ai contenuti in Full HD e con possibilità di 2 visioni in contemporanea.

A completare la gamma di offerte troviamo il piano Premium, dal costo di 10,99 euro al mese per 3 mesi (poi 15,99 euro al mese). Questo piano permette la visione dei contenuti in 4K da 4 dispositivi in contemporanea.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Pubblicato il 24 gen 2026

Davide Raia
Pubblicato il
24 gen 2026
