Disney+, un mese a soli 1,99 euro: approfittane ora

Occasione ghiottissima per assicurarsi il meglio dell’intrattenimento in streaming a prezzo stracciato: oggi, in occasione dell’evento Disney+ Day, la piattaforma mette a disposizione un mese di abbonamento a soli 1,99 euro. L’offerta è valida sia per i nuovi abbonati sia per coloro che lo sono già stati in passato e che desiderano riattivare la sottoscrizione.

Un mese di Disney+ a soli 1,99 euro: l’offerta

Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è visitare il sito ufficiale e attivare l’offerta. Si avrà così fin da subito accesso all’intero catalogo del servizio, senza limitazioni né interruzioni pubblicitarie, con centinaia di film, migliaia di episodi delle serie TV e una grande quantità show da guardare sul display di smartphone o tablet, sul monitor del computer oppure, più comodamente, sullo schermo più grande del televisore.

Tra le nuove uscite citiamo il film originale di Pinocchio, Thor: Love and Thunder, Cars on the Road, Mike e Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di un Jedi solo per la giornata di oggi.

Al termine del mese a soli 1,99 euro, il rinnovo costerà 8,99 euro. Prima della scadenza si avrà comunque la possibilità di effettuare la disdetta, in pochi e semplici click, evitando così ulteriori spese.

Per tutti i dettagli sulle novità presentate in occasione del Disney+ Day rimandiamo all’articolo dedicato. Ci sono contenuti dall’universo Marvel, da quello di Star Wars, dal mondo Pixar e molto altro ancora.

