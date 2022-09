Il Disney+ Day è arrivato: ecco tutte le anticipazioni

È tutto pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno. I fan non vedono l’ora che abbia inizio il Disney+ Day. Oggi 8 settembre 2022 sapremo tutti i titoli che arriveranno su una delle piattaforme streaming più amate e apprezzate.

Vi ricordate Thor: Love and Tunder? Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. Ma avremo anche la possibilità di gustarci Pinocchio, un nuovissimo contenuto firmato Disney. Non mancheranno nemmeno I Simpson con il cortometraggio Welcome to The Club.

Ma se fin’ora vi abbiamo menzionato solo titoli Disney e Marvel, chi non vede l’ora di godersi le novità di Star Wars potrebbe chiedersi se Disney+ si è dimenticato di loro. Al contrario, ci sono in programma titoli davvero formidabili tra cui Obi-Wan Kenobi: Il ritorno dello Jedi.

Disney+ Day: tutti i dettagli in anteprima

Il Disney+ Day è un evento che si prospetta davvero emozionante. Oggi avremo la possibilità di conoscere il programma che la famosa piattaforma di streaming live e on demand ha realizzato per i suoi abbonati. A dirla tutta, i contenuti in arrivo sono decisamente avvincenti, almeno per quelli che già conosciamo.

Ora però concentriamoci su tutte le anticipazioni che vedremo in questo nuovo ed esilarante Disney+ Day. Dai un’occhiata alle novità Marvel, Star Wars, Disney e Pixar. Queste sono solo alcune dei contenuti che il colosso dello streaming ha in serbo per tutti.

Contenuti Marvel

She-Hulk: Attorney at Law

Thor: Love and Thunder

Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Armour Wars

Echo

Ironheart

Loki (Stagione 2)

Marvel Zombies

Spider-Man: Freshman Year

Secret Invasion

What if…? (Stagione 2)

Untitled Wakanda Series

Agatha: House of Harkness

Anticipazioni Star Wars al Disney+ Day

Andor

Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return

The Bad Batch (Stagione 2)

The Mandalorian (Stagione 3)

Star Wars: Tales of the Jedi

Ahsoka

Star Wars: Skeleton Crew

Star Wars: Visions (Stagione 2)

Lando

The Acolyte

Novità firmate Disney

Pinocchio (live action)

Zootopia+

Disenchanted

Hocus Pocus 2

The Spiderwick Chronicles

Tiana

Contenuti Pixar del Disney+ Day

Cars on the Road

Win or Lose

