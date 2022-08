Thor: Love and Thunder: annunciata la data d'uscita in Italia su Disney+

Uscito al cinema il 6 luglio, Thor: Love and Thunder continua a dividere critica e fan del Dio del Tuono. Il tono troppo ironico e scanzonato del personaggio e del film in generale non è piaciuto a tutti.

Intanto l’incasso finora è di 737 milioni di dollari, diventando in questo modo il sesto film che più ha incassato in questo 2022.

Ora è uscita la data in cui gli amanti del Marvel Cinematic Universe potranno rivedere o vedere per la prima volta il film con protagonisti Chris Hemsworth nei panni di Thor, Natalie Portman in quelli di Jane Foster/Mighty Thor e di Christian Bale in quelli di Gorr il macellatore di dei

Thor: Love and Thunder: la data di uscita

Sarà Disney+ a trasmettere l’8 settembre 2022 Thor: Love and Thunder su Disney+ per tutti gli abbonati del servizio video in Italia.

Manca dunque davvero poco all’approdo dell’ultima fatica in casa Marvel. Gli abbonati appassionati di supereroi devono soltanto attendere poco più di un paio di settimane.

Invece, coloro che non vogliono perdersi la sarabanda di effetti speciali che promette la pellicola, devono abbonarsi subito.

Basta cliccare qui e scegliere tra l’abbonamento mensile, che costa 8,99 euro, e l’abbonamento annuale, che costa invece 89,99 euro. Sottoscrivendo quest’ultimo, si risparmieranno due mesi di abbonamento.

Con l’approdo del film su Disney+, oltre alla pellicola in sé, si potrà anche vedere il documentario “Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder”, in cui verranno illustrati il dietro le quinte e i vari retroscena che hanno portato alla sua realizzazione.

Dopo Thor: Ragnarok e i due Avangers, il Dio del Tuono era partito insieme ai Guardiani della Galassia in cerca di sé stesso e di nuove avventure.

In questo nuovo capitolo verrà fatto luce su quanto accaduto durante il suo viaggio con i Guardiani, in attesa di scontrarsi insieme a Jane Foster/Mighty Thor e a Valchiria, regina di New Asgard, contro il cattivissimo Gorr il macellatore di dei, interpretato da un superbo Christian Bale.

Tutto questo soltanto su Disney+ a partire dall’8 settembre e soltanto per gli abbonati.

