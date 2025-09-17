 Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese

Tre mesi a prezzo scontato per Disney Plus: con l'offerta in corso è ora possibile accedere alla piattaforma a meno di 3 euro al mese.
Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese
Entertainment TV Film e Serie TV
Tre mesi a prezzo scontato per Disney Plus: con l'offerta in corso è ora possibile accedere alla piattaforma a meno di 3 euro al mese.

Con la nuova promozione flash è possibile accedere a Disney Plus a prezzo scontato. L’offerta, disponibile fino al prossimo 27 settembre permette di accedere all’intero catalogo della piattaforma a meno di 3 euro al mese per i primi 3 mesi, senza alcun obbligo di rinnovo. L’offerta è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile qui di sotto.

Accedi qui a Disney Plus

3 piani tra cui scegliere quello giusto

Con Disney Plus è possibile scegliere tra tre diversi piani. Con la promo in corso, tutti e tre i piani della piattaforma sono accessibili a prezzo scontato. La versione più economica è il piano Standard con pubblicità, che consente l’accesso al catalogo completo, con contenuti in 1080p e con la possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea. Il costo è di 2,99 euro al mese anziché 5,99 euro al mese.

C’è poi il piano Standard senza pubblicità. Anche in questo caso è possibile accedere ai contenuti in 1080p e con la possibilità di sfruttare 2 visioni in contemporanea. Il costo è di 5,99 euro al mese anziché 9,99 euro al mese. La terza opzione è rappresentata dal piano Premium, che include il 4K e la possibilità di sfruttare 4 visioni in contemporanea. Il costo è di 9,99 euro al mese anziché 13,99 euro al mese.

Per sfruttare le promozioni in corso basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo: lo sconto, infatti, sarà accessibile ai nuovi utenti (anche a chi ha utilizzato il servizio in passato) fino al prossimo 27 settembre. Tutti e tre i piani sono disponibili senza vincoli di rinnovo. In qualsiasi momento, infatti, è possibile interrompere il rinnovo automatico, evitando di dover pagare di più.

Accedi qui a Disney Plus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AMD FSR 4 anche su RDNA 3 e RTX 30 per un errore

AMD FSR 4 anche su RDNA 3 e RTX 30 per un errore
Cuffie wireless per il gaming: ecco Logitech G G435 in offerta

Cuffie wireless per il gaming: ecco Logitech G G435 in offerta
Streaming illegale: intervento della GdF a Cagliari

Streaming illegale: intervento della GdF a Cagliari
Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€

Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€
AMD FSR 4 anche su RDNA 3 e RTX 30 per un errore

AMD FSR 4 anche su RDNA 3 e RTX 30 per un errore
Cuffie wireless per il gaming: ecco Logitech G G435 in offerta

Cuffie wireless per il gaming: ecco Logitech G G435 in offerta
Streaming illegale: intervento della GdF a Cagliari

Streaming illegale: intervento della GdF a Cagliari
Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€

Guarda tutte le coppe europee in esclusiva su Sky a soli 14€
Davide Raia
Pubblicato il
17 set 2025
Link copiato negli appunti