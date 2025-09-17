Disney Plus ora costa meno: con la promo flash si parte da 2,99 euro al mese

Con la nuova promozione flash è possibile accedere a Disney Plus a prezzo scontato. L’offerta, disponibile fino al prossimo 27 settembre permette di accedere all’intero catalogo della piattaforma a meno di 3 euro al mese per i primi 3 mesi, senza alcun obbligo di rinnovo. L’offerta è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile qui di sotto.

3 piani tra cui scegliere quello giusto

Con Disney Plus è possibile scegliere tra tre diversi piani. Con la promo in corso, tutti e tre i piani della piattaforma sono accessibili a prezzo scontato. La versione più economica è il piano Standard con pubblicità, che consente l’accesso al catalogo completo, con contenuti in 1080p e con la possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea. Il costo è di 2,99 euro al mese anziché 5,99 euro al mese.

C’è poi il piano Standard senza pubblicità. Anche in questo caso è possibile accedere ai contenuti in 1080p e con la possibilità di sfruttare 2 visioni in contemporanea. Il costo è di 5,99 euro al mese anziché 9,99 euro al mese. La terza opzione è rappresentata dal piano Premium, che include il 4K e la possibilità di sfruttare 4 visioni in contemporanea. Il costo è di 9,99 euro al mese anziché 13,99 euro al mese.

Per sfruttare le promozioni in corso basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo: lo sconto, infatti, sarà accessibile ai nuovi utenti (anche a chi ha utilizzato il servizio in passato) fino al prossimo 27 settembre. Tutti e tre i piani sono disponibili senza vincoli di rinnovo. In qualsiasi momento, infatti, è possibile interrompere il rinnovo automatico, evitando di dover pagare di più.