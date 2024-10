Disney+, risparmia sull'abbonamento: ultima chiamata

Siamo giunti all’ultima chiamata utile per approfittare del periodo che, su Disney+, permette di risparmiare il 10% sull’accesso alla piattaforma da tutti i tuoi dispositivi: scadrà domani, mercoledì 16 ottobre. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile, che non tornerà, per attivare l’abbonamento annuale e garantirsi così 12 mesi in compagnia di nuove uscite come il capolavoro d’animazione Inside Out 2 che ha fatto registrare incassi record al cinema, ma con un occhio di riguardo per il portafoglio.

Evita l’aumento: blocca il prezzo di Disney+

Il prezzo della sottoscrizione Standard, per un anno intero, passerà infatti a 99,90 euro a partire dalla giornata del 17 ottobre. Per poter evitare l’aumento e bloccarlo a quello attuale, 89,90 euro, puoi effettuare subito l’iscrizione. Vuoi saperne di più e consultare l’elenco completo delle funzionalità incluse nel piano? Oppure conoscere le new entry del catalogo? Tra gli altri, ci sono Agatha All Along dall’universo Marvel e Only Murders in the Building. Dai uno sguardo alla pagina dedicata dove troverai tutte le informazioni che cerchi.

La formula è quella che permette di effettuare lo streaming in contemporanea su due dispositivi, assicurando inoltre il supporto alla risoluzione Full HD durante la visione dei contenuti e la totale assenza di pubblicità, per un’esperienza sempre priva di interruzioni. Inoltre, permette il download dei film, degli episodi delle serie TV e degli show nella memoria interna di dispositivi come gli smartphone, i tablet e i computer, così da poterli guardare in un secondo momento, anche offline se non c’è una connessione Internet nei paraggi.

Ti rimangono dunque poche ore per evitare l’aumento del listino e bloccare il prezzo dell’abbonamento annuale Standard a Disney+ a 89,90 euro, invece di 99,90 euro come sarà dopo il rincaro.