Disney+ in SUPER PROMO: Will Trent e 2 MESI GRATIS

Guarda in esclusiva assoluta Will Trent su Disney . La prima stagione con i nuovi episodi sarà disponibile da domani, mercoledì 12 aprile 2023, sulla piattaforma. Attiva subito l’abbonamento annuale e goditi la super promo. Infatti, avrai accesso per 2 mesi gratis. In pratica al prezzo di 10 ottieni 12 mesi.

Disney+ è la casa Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Un’occasione importante che garantisce tanto intrattenimento per tutta la famiglia. Infatti, grazie al Parental Control i genitori possono stare tranquilli che i loro figli potranno guardare solo contenuti adatti alla loro età.

Preparati quindi per gustarti ogni singolo episodio della nuova serie TV Will Trent disponibile da domani su Disney+. Tratta dai romanzi di Karin Slaughter, il protagonista è l’omonimo agente speciale del Georgia Boreau of Investigation che ha il più alto tasso di autorizzazione in questo ufficio.

Disney+: come vedere Will Trent anche dall’estero

Guarda Will Trent su Disney con 2 mesi gratis. Ma come funziona l’accesso alla piattaforma quando sei in viaggio e ti trovi all’estero? Potrai vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Se invece la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Se ti trovi nell’Unione Europea hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza se viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.