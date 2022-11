Disney+: record di abbonati in attesa del piano Basic

The Walt Disney Company ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero anno fiscale terminato il 1 ottobre 2022. Il numero di abbonati al servizio di streaming Disney+ è aumentato del 39% rispetto al 2021, raggiungendo i 164,2 milioni. Considerando anche ESPN+ e Hulu (offerti in bundle in Canada e Stati Uniti), il totale è 235,7 milioni, superiore ai 223 milioni di Netflix.

Disney+ supera Netflix prima del lancio del piano Basic

La multinazionale statunitense ha registrato entrate per 20,15 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale, mentre le entrate annuali hanno raggiunto gli 82,72 miliardi di dollari. La maggioranza dei guadagni proviene dai parchi a tema (segmento Disney Parks, Experiences and Products) che sono tornati operativi dopo la chiusura dovuta alla pandemia COVID-19.

Il segmento Disney Media and Entertainment Distribution, che include Disney+, ha registrato una riduzione del 3% delle entrate rispetto al quarto trimestre 2021. Sono invece aumentati i costi per produzione, tecnologia e marketing, ma le perdite sono state in parte compensate dall’incremento di abbonati e del prezzo dell’abbonamento.

A partire dall’8 dicembre ci sarà un ulteriore aumento da 7,99 a 10,99 dollari/mese. Gli utenti potranno però scegliere il nuovo piano Basic con pubblicità a 7,99 dollari/mese. Ci saranno tuttavia alcune limitazioni. Non è stato ancora comunicato il prezzo per l’Italia, ma è probabile una cifra di 8,99 euro/mese, se il piano attuale passerà a 11,99 euro/mese.

