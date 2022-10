Disney+ Basic: pubblicità e alcune limitazioni

Tra poco più di un mese, la formula di abbonamento Disney+ Basic supportata dalla pubblicità sarà disponibile negli Stati Uniti (tutti i dettagli). Costerà 7,99 dollari al mese, la stessa cifra oggi chiesta per l’accesso al catalogo senza interruzioni pubblicitarie (che subirà un inevitabile rincaro), un dettaglio non di poco conto che ha già fatto storcere il naso a molti. Potrebbe portare con sé anche alcune limitazioni.

Niente GroupWatch e SharePlay con Disney+ Basic

A scoprirlo è Steve Moser, sviluppatore e firma del sito MacRumors. Alcune righe di codice scovate includono una frase piuttosto inequivocabile: GroupWatch e SharePlay non sono disponibili per gli account di livello ads . Tradotto, scegliendo di risparmiare guardando qualche pubblicità, si dovrà rinunciare a GroupWatch e SharePlay. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta rispettivamente delle funzionalità che permettono di guardare i contenuti con amici da remoto in realtà e di condividere l’esperienza dello streaming attraverso una chiamata FaceTime.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

Potrebbero non essere le uniche due caratteristiche premium di Disney non accessibili a chi opterà per l’abbonamento Basic. A tal proposito si attendono comunque conferme, che considerate le tempistiche piuttosto strette non tarderanno ad arrivare.

Ricordiamo infine che anche il concorrente Netflix sta per lanciare una formula supportata dalla pubblicità. Si chiamerà Base e arriverà in Italia il 3 novembre, dunque tra pochi giorni, proposta al prezzo di 5,49 euro al mese. Anche in questo caso, i sottoscrittori dovranno fare i conti con diverse limitazioni: dall’impossibilità di download per la visione offline alla risoluzione ferma a 720p solo per fare due esempi. Per saperne di più rimandiamo a un articolo dedicato. Poi, a inizio 2023, la piattaforma attuerà la propria strategia per bloccare la condivisione degli account e il password sharing.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.