Netflix, Disney+ e altri a prezzo super scontato? È possibile, ecco come

I servizi di streaming si stanno moltiplicando e seguire tutti i contenuti desiderati diventa sempre più costoso. La condivisione degli abbonamenti è una strada utilizzata da tempo per abbattere i costi di servizi come Netflix, Disney+ e altri ancora continuando a dare il proprio contributo e senza rinunciare ai contenuti desiderati.

Con piattaforme come GamsGo è possibile accedere ad abbonamenti premium condivisi, in totale sicurezza e con costi davvero vantaggiosi. Sfruttando GamsGo, infatti, Netflix parte da 3,67 euro al mese mentre Disney+ ne costa 2,08 euro al mese. Le opportunità di risparmio ci sono anche su DAZN e tanti altri servizi di streaming.

Utilizzando il codice KULLT, da aggiungere nell’apposito campo in fase di attivazione di un servizio, è possibile ottenere uno sconto extra del 5% sul costo di Netflix e del 2% sul costo di Disney+. Complessivamente, quindi, è possibile attivare i due servizi pagando poco più di 5 euro al mese.

Come funziona GamsGo per condividere gli abbonamenti

Con GamsGo è possibile condividere l’abbonamento ad un servizio premium accedendo così ad un prezzo più basso. La piattaforma può contare su di una community davvero ricca, con oltre 272 mila utenti attivi e oltre 1 milione di ordini già effettuati, e su tanti servizi d’abbonamento da attivare. L’attivazione del servizio richiesto è praticamente immediata.

Il meccanismo della condivisione degli abbonamenti per ridurre il prezzo è, da tempo, utilizzato da tantissimi utenti in tutto il mondo per accedere, come utenti paganti, a vari servizi di streaming. Con il servizio proposto da GamsGo è possibile accedere a:

Netflix a partire da 3,67 euro al mese

a partire da Spotify a partire da 2,66 euro al mese

a partire da YouTube Premium a partire da 2,81 euro al mese

a partire da Disney+ a partire da 2,08 euro al mese

a partire da Prime Video a partire da 2,67 euro al mese

a partire da DAZN a partire da 13,77 euro al mese

Quelli elencati sono solo alcuni dei servizi supportati da GamsGo. La piattaforma offre anche un servizio post-vendita per tutelare gli utenti e garantire l’accesso corretto al servizio desiderato. Su Netflix e Disney+, inoltre, è possibile utilizzare il codice sconto KULLT che mette a disposizione uno sconto del 5% per accedere a Netflix e del 2% per accedere a Disney+ rispetto ai prezzi già ridotti garantiti dalla condivisione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.