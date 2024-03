Disney+ senza pubblicità: quanto costa e come attivare oggi il servizio

L introduzione della pubblicità in Disney+ ha sicuramente accontentato molti utenti, che ora possono accedere al servizio a prezzo ridotto. Nello stesso tempo, però, sono tanti gli utenti che vogliono accedere alla piattaforma di streaming di Disney senza dover fare i conti con stacchi pubblicitari.

In questo caso, le opzioni su cui puntare per vedere Disney+ senza pubblicità sono due. Si tratta del piano Standard e del piano Premium, disponibili sia con abbonamento mensile che con abbonamento annuale. Per attivare Disney+ senza pubblicità è sufficiente accedere al sito ufficiale della piattaforma e scegliere il piano giusto.

Disney+ senza pubblicità: ecco quanto costa

Per accedere a tutto il catalogo di Disney+ senza pubblicità ci sono due opzioni:

Standard , con contenuti in Full HD e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il servizio ha un costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all’anno

, con contenuti in e possibilità di accedere alla piattaforma da 2 dispositivi; il servizio ha un costo di oppure di Premium, con contenuti in 4K e possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi; il servizio ha un costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno

Per chi, invece, è disposto ad accettare la pubblicità c’è il piano Standard con pubblicità che comporta un costo di 5,99 euro al mese (in questo caso, non c’è il piano annuale).

Ricordiamo che tutte le versioni di Disney+ sono disponibili senza vincoli. Gli utenti che attivano un abbonamento, mensile o annuale, hanno la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per scegliere la versione del servizio più adatta alle proprie esigenze basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale.

È importante sottolineare che tutte le versioni degli abbonamenti di Disney+ consentono l’accesso a tutto il catalogo di contenuti disponibili sulla piattaforma. L’utente ha massima libertà, quindi, in fase di scelta del piano da attivare per accedere al servizio.