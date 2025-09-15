 Disney+ sta aumentando il prezzo degli abbonamenti, e non lo ha ancora annunciato
Disney+ non lo ha ancora annunciato ufficialmente, ma sta dicendo chiaramente che il prezzo dei suoi abbonamenti sta aumentando fino a 2€.
Disney+ non lo ha ancora annunciato ufficialmente, ma sta dicendo chiaramente che il prezzo dei suoi abbonamenti sta aumentando fino a 2€.
Senza annunci ufficiali agli utenti, Disney+ è come se avesse già rivelato un aumento del prezzo degli abbonamenti tra tre mesi. In sostanza, il servizio di streaming live e on demand esclusivo ha inaugurato nuove offerte sui tre piani di abbonamento disponibili con un risparmio fino a 4 euro al mese.

Infatti, nelle note del servizio, l’azienda spiega: “Offerta valida fino alle 23:59 del 27/09/25. Riservata ai nuovi abbonati Disney+ o a coloro che desiderano riattivare un abbonamento Disney+ e hanno almeno 18 anni. Se accetti questa offerta, diventi titolare di un abbonamento mensile con rinnovo automatico e ogni mese, a partire dal termine del periodo promozionale di 3 mesi, ti verrà addebitato il prezzo mensile del piano che hai scelto in vigore al momento del pagamento (a partire da 6,99 €), salvo tua disdetta prima del rinnovo“.

Disney+: il nuovo prezzo di ciascun piano d’abbonamento

Disney+ ha quindi deciso di aumentare il prezzo dei suoi piani di abbonamento tra tre mesi. Questa è la realtà dei fatti emersa dalla nuova offerta pubblicata da qualche giorno sul sito ufficiale del servizio di streaming. Di quanto aumenteranno effettivamente gli abbonamenti? Vediamolo insieme nei dettagli i nuovi prezzi per il piano mensile.

  • Piano Standard Pubblicità da 5,99 euro a 6,99 euro al mese, con un aumento netto di 1 euro al mese.
  • Piano Standard Senza Pubblicità da 9,99 euro a 10,99 euro al mese, con un aumento netto di 1 euro al mese.
  • Piano Premium da 13,99 euro a 15,99 euro al mese, con un aumento netto di 2 euro al mese.

Invece, vediamo di quanto sarà l’aumento per il piano annuale, da pagare in un’unica soluzione e che solitamente garantisce il risparmio di due mesi.

  • Piano Standard Senza Pubblicità da 99,90 euro a 109,90 euro l’anno, con un aumento netto di 10 euro all’anno.
  • Piano Premium da 139,90 euro a 159,90 euro l’anno, con un aumento netto di 20 euro all’anno.

Al momento non sappiamo perché Disney+ ha deciso di aumentare il prezzo dei suoi abbonamenti. Di recente è stato annunciato che sulla piattaforma sarà disponibile da ottobre la nuova stagione della UEFA Women’s Champions League. Invece, a settembre la piattaforma ha dovuto affrontare una violazione della privacy sui minori.

Pubblicato il 15 set 2025

Osvaldo Lasperini
15 set 2025
