Disney+ supera Netflix: in forte aumentano gli abbonamenti

Disney+ ha superato Netflix. Stando alle ultime stime, il numero di nuovi abbonati alla piattaforma di streaming ha raggiunto i 14,4 milioni nel secondo trimestre del 2022.

Se questo notevole numero viene sommato a quello degli abbonati già esistenti, raggiunge la bellezza di 152,1 milioni di sottoscrizioni.

Ma, se facciamo la somma di tutti gli abbonati al brand di Topolino, compresi quelli di Espn+ e Hulu, il numero raggiunge i 221,1 milioni. Netflix, attualmente, conta 220,67 milioni di abbonati.

I motivi di tale sorpasso sono vari. Dopo la chiusura di Fox, tutte le serie sono passate a Disney+, cosa che ha convinto molti aficionados ad abbonarsi per continuare a seguire le serie Tv preferite. Poi ci sono le nuove Serie Tv, che stanno riscuotendo un enorme successo.

Chi desidera abbonarsi, deve soltanto entrare nella pagina ufficiale, scorrere leggermente in basso e cliccare su “Abbonati ora”.

L’abbonamento costa attualmente 8,99 euro al mese, ma si possono risparmiare quasi 2 mesi con quello annuale a 89,90 euro.

Disney+: un sorpasso inevitabile

Anche se questa guerra di numeri è abbastanza futile, il sorpasso su Netflix era però già stato previsto tempo fa dagli analisti.

Questa previsione nasce dalle perdite pesanti che Netflix ha subito in Borsa negli ultimi mesi, perdite legate al calo degli abbonamenti.

Insomma, un segnale evidente e una frenata del colosso di streaming, visto che la fine della pandemia ha portato numerose persone più lontane dalla TV.

Non solo: i nuovi abbonamenti crescono lentamente perché, contemporaneamente, Disney+ han iniziato a macinare abbonati, mettendo sul piatto offerte molto interessanti e ricche di contenuti.

C’è da dire, però, che dagli USA arrivano notizie di costi di abbonamento su Disney+ in rialzo per il mese di dicembre.

Per la versione Premium, quindi senza pubblicità, il costo mensile passerà dagli attuali 7,99 dollari a 10,99 dollari.

Il prezzo, invece, rimarrà invariato per chi dovesse accettare la pubblicità. Questo rincaro non è attualmente previsto in Italia.

