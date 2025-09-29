Display enorme e batteria infinita: Xiaomi Redmi 15C ora a prezzo shock

Xiaomi Redmi 15C è lo smartphone che risponde all’esigenza di chi vuole un dispositivo dall’ottimo display, una batteria che dura a lungo e una buona fotocamera senza spendere cifre esagerate. Oggi su Amazon lo acquisti infatti al prezzo esclusivo e incredibile di soli 129 euro: perfetto considerate le caratteristiche che stiamo per raccontarti.

Il telefono è dotato di un immenso display da 6,9 pollici con tecnologia AdaptiveSync fino a 120 Hz alimentato dal processore MediaTek Helio G81-Ultra octa-core, progettato per bilanciare consumi ridotti e prestazioni elevate.

La mega batteria da 6000mAh garantisce un’autonomia prolungata che ti permette di affrontare ore di utilizzo intenso senza preoccuparti della ricarica, mentre il comparto fotografico è affidato a una dual camera AI con sensore principale da 50 MP. A completare il pacchetto abbiamo la certificazione IP64, che assicura resistenza a polvere e schizzi d’acqua, 4GB di RAM, 256GB di memoria espandibile fino a 1TB e un corpo elegante spesso appena 7,99mm. Insomma, nonostante la super batteria è leggero e maneggevole.

Redmi 15C è lo smartphone entry level imperdibile a questo prezzo: prendilo ora a soli 129 euro.