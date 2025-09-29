 Display enorme e batteria infinita: Xiaomi Redmi 15C ora a prezzo shock
Sconto eccezionale di Amazon su Xiaomi Redmi 15C: smartphone entry-level dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.
Sconto eccezionale di Amazon su Xiaomi Redmi 15C: smartphone entry-level dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Xiaomi Redmi 15C è lo smartphone che risponde all’esigenza di chi vuole un dispositivo dall’ottimo display, una batteria che dura a lungo e una buona fotocamera senza spendere cifre esagerate. Oggi su Amazon lo acquisti infatti al prezzo esclusivo e incredibile di soli 129 euro: perfetto considerate le caratteristiche che stiamo per raccontarti.

Caratteristiche Xiaomi Redmi 15C

Il telefono è dotato di un immenso display da 6,9 pollici con tecnologia AdaptiveSync fino a 120 Hz alimentato dal processore MediaTek Helio G81-Ultra octa-core, progettato per bilanciare consumi ridotti e prestazioni elevate.

Xiaomi Redmi 15C, Smartphone 4+256GB, Display 6,9

Xiaomi Redmi 15C, Smartphone 4+256GB, Display 6,9" 120Hz, 7,99mm, MediaTek Helio G81-Ultra, Dual camera da 50MP, Mega batteria da 6000mAh, Garanzia 2 anni, Arancione, Caricabatterie non incluso

129,90 169,90€ -24%
La mega batteria da 6000mAh garantisce un’autonomia prolungata che ti permette di affrontare ore di utilizzo intenso senza preoccuparti della ricarica, mentre il comparto fotografico è affidato a una dual camera AI con sensore principale da 50 MP. A completare il pacchetto abbiamo la certificazione IP64, che assicura resistenza a polvere e schizzi d’acqua, 4GB di RAM, 256GB di memoria espandibile fino a 1TB e un corpo elegante spesso appena 7,99mm. Insomma, nonostante la super batteria è leggero e maneggevole.

Redmi 15C è lo smartphone entry level imperdibile a questo prezzo: prendilo ora a soli 129 euro.

29 set 2025

Giovanni Ferlazzo
29 set 2025
29 set 2025
