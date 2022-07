Display ultrawide: quando dimensioni e sconto sono MAXI

Occasionissima Prime Day per quanti stavano aspettando il momento giusto per portare sulla propria scrivania un monitor ultrawide. Fare questa scelta è opzione doppiamente intelligente: in primis, perché consente di moltiplicare la propria efficienza sia nello studio che nel lavoro; inoltre perché gli sconti del Prime Day consentono di avere a disposizione varie offerte interessanti, risparmiando così non certo poco su device che hanno un costo mediamente superiore a quello di un monitor tradizionale, ma al tempo stesso inferiore a due monitor affiancati (dei quali sostituiscono al meglio la funzione).

Quando mancano ormai poche ore allo scadere delle offerte del Prime Day, ecco le migliori opzioni per far proprio un widescreen che cambierà il modo di pensare alla propria produttività quotidiana:

Clicca e scorrine qualcuno se non hai mai sperimentato un doppio monitor o un display ultrawide. Si va da 29 a 49 pollici, in formato curvo o in formato piatto, con differenti specifiche e differenti vocazioni a determinare la differenza nei prezzi. Quel che contraddistingue e accomuna tutti questi monitor è lo sconto che oggi imperversa in occasione del Prime Day, configurando altrettante grandi occasioni.

Non si sottovaluti assolutamente l’impatto che può avere un monitor widescreen in ogni ambito: dal gaming al montaggio video, dal semplice lavoro testuale ai grandi fogli di calcolo, passando per streaming video nel tempo libero o le videolezioni a distanza. Avere più pixel a disposizione, infatti, è un valore inestimabile che si imparerà ad apprezzare ogni volta che si potranno affiancare due finestre di lavoro invece di sovrapporle e cambiarle con switch continui a colpi di mouse.

Non è un costo: è un investimento. Oggi, grazie al Prime Day, anche particolarmente redditizio.

