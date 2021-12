Disponibile TIM Premium Fibra: nuova promo con Fibra fino a 1 Gb/s

TIM ha lanciato la sua nuova offerta PREMIUM Fibra che permette di ottenere ad un prezzo già controllato il nuovo modem fibra con ottima copertura e Wi-Fi 6 e la connessione a internet a casa con velocità fino a 1 Gb/s in download e 300 Mb/s in upload nelle zone dove è disponibile la copertura FTTH.

Se il cavo di fibra ottica arriva dunque fino a casa, con tecnologia FTTH, è possibile attivare il servizio. Se si è coperti con tecnologia FTTC, ovvero con fibra fino al proprio armadio di zona e ultimo tratto in rame. In quel caso la velocità può arrivare fino a 200 Mb/s in download, comunque più che sufficiente per coprire qualsiasi tipo di utilizzo.

Unico servizio che comprende anche le chiamate illimitate

Sottoscrivere il servizio online permette non solo di avere uno sconto e il prezzo bloccato, ma anche di avere le chiamate illimitate, che se invece vengono aggiunte tramite un centro tim o call center hanno un costo aggiuntivo che porta il canone ad un prezzo più alto di quello offerto.

Non ci sono poi costi aggiuntivi di attivazione o altro, in quanto il canone è incluso del contributo di attivazione e del nuovo modem TIM HUB+ che ha tecnologia Wi-Fi 6, e che dunque può coprire al meglio l’area in cui viene installato e riuscire a sfruttare al massimo tutta la velocità di navigazione.

Per dare un riferimento, entrambi i profili di connessione permettono di vedere più streaming in 4K contemporaneamente senza avere alcun tempo di buffering, dunque anche se ci sono 10 utenti connessi che vedono video online o lavorano con videochiamate, non ci sono rallentamenti sulla linea.

In più se si ha collegamento FTTC, è possibile che nei prossimi mesi arrivi anche l’FTTH in quanto ci sono investimenti continui sul miglioramento della rete nazionale.