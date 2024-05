Dispositivi AMAZON in gran sconto: Kindle, Echo e Fire TV tutti in promo

Grande festa su Amazon. Se stavi pensando di acquistare un prodotto per la tua casa, questo è il momento. I dispositivi dell’e-commerce sono in promozione e beh, le occasioni sono ghiotte. Puoi acquistare Fire Tv Stick, prodotti Echo ma anche Kindle beneficiando di prezzi vantaggiosi.

Non ne fare a meno e approfittane perché i ribassi non sono così scontati, soprattutto in questo periodo dell’anno. Collegati e acquista quelli che vuoi.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che basta avere un abbonamento Prime per ottenerle veloci e gratuite in tutta Italia.

Echo, Fire e Kindle: i prodotti Amazon ora in promozione

Per la casa puoi installare un dispositivo intelligente. La linea di prodotti Echo è quella che fa al caso tuo e si adatta ad ogni esigenza. Con l’aggiunta di questi prodotti accedi alle funzionalità di Amazon Alexa e non solo.

Se vuoi un prodotto che stia bene in camera così come in salotto senza occupare tanto spazio puoi optare per Echo POP che è il più piccolo della linea. Cassa integrata e volume elevato tuo a soli 29,99€ con sconto del 45%.

Leggermente più grande ma sempre perfetto per ogni ambiente c’è poi Echo Dot con sensore di temperatura integrato e volume migliorato. Diventa tuo a soli 34,99€ con sconto del 46%.

Se invece vuoi optare per un prodotto con display intelligente, quale scelta migliore di Echo Show 8? Con il suo schermo accedi anche alle videochiamate e allo streaming oltre alle varie funzioni che ci sono sugli altri dispositivi. Inoltre funziona anche come cornice digitale per le tue foto. Disponibile a soli 89,99€ con sconto del 31%.

Il plus ultra lo ottieni, invece, con Echo Show 15 che beh, è uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Dal momento che ha all’interno una Fire TV funziona alla perfezione come sostituto al televisore se ami lo streaming. Display ampio e di ottima qualità. Tuo a soli 239€ con sconto del 20%.

Parlando di Fire TV Stick sappi che anche queste sono in promozione. Le colleghi alla porta HDMI del tuo televisore, le connetti alla connessione WiFi e ti permettono di avere una smart tv completa senza limiti. Esistono diverse versioni:

la Fire TV Stick base supporta fino alla qualità Full HD ed ha un prezzo di 36,99€ con sconto 18%.

base supporta fino alla qualità Full HD ed ha un prezzo di 36,99€ con sconto 18%. la Fire TV Stick 4K Max, come dice il nome, supporta risoluzione 4K ed ha il modulo WiFi avanzato, al prezzo di 51,99€ con sconto del 4%.

Menzione d’onore per la Fire TV Cube che unisce il mondo dello streaming al controllo vocale in tutto e per tutto. È un prodotto innovativo e che unisce il 4K al Dolby Vision e Dolby Atmos. Ora disponibile a soli 129,99€ con sconto del 19%.

Per terminare in bellezza, ci sono in offerta anche i Kindle. Lettura in digitale? Diventa una passeggiata con uno di questi prodotti: display che simula l’esperienza su carta ma che puoi personalizzare completamente con impaginazione, font, luminosità e temperatura a tua scelta. Hai a disposizione:

il modello base con 16GB di spazio a disposizione a soli 89€ con sconto del 11%.

con 16GB di spazio a disposizione a soli 89€ con sconto del 11%. il modello Scribe che usi per prendere anche appunti a soli 339€ con sconto del 24%.