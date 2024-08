Dispositivi Amazon per casa smart: Echo, Kindle e sicurezza in PROMO

Grande giornata di sconti e se vuoi acquistare un dispositivo Amazon, questa è la tua occasione. Ora in sconto ne trovi un’infinità per dare il benvenuto ad Alexa in auto o in casa, rendere il tuo appartamento sicuro e anche per lo svago. Insomma, ti basta scegliere uno di questi per andare sul sicuro e ottenere il massimo in ogni funzione di cui hai bisogno.

Ce ne sono veramente tanti ma eccoteli serviti in una lista veloce e facile. Approfittane prima che sia troppo tardi perché non ho idea di quanto la promozione possa rimanere attiva.

Come al solito, ricorda che le spedizioni sono gratuite e rapide con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Dispositivi Amazon, mai farne a meno in casa… e fuori

Per rendere la tua ricerca ancora più semplice, te li divido per categoria, ok?

Per lo streaming

Hai a disposizione una serie di prodotti Fire TV. Questi si collegano al tuo televisore (nuovo o vecchio) attraverso la porta HDMI e ti mettono a disposizione un hub pieno di applicazioni, servizi streaming e anche per giocare con il servizio Amazon Luna. Cosa cambia? In sé e per sé la differenza tra i vari dispositivi è legata alla qualità che ti offrono, partiamo dal base con un supporto Full HD fino ad arrivare al 4K.

Fire Tv stick LITE a soli 25,99€ con sconto del 36%.

Fire TV Stick a soli 27,99€ con sconto del 38%.

Fire TV Stick 4K a soli 37,99€ con sconto del 46%.

Fire Tv Stick 4K MAX a soli 49,99€ con sconto del 38%.

Fire TV CUBE a soli 129,99€ con sconto del 19%.

Per la lettura

Hai a disposizione i famosissimi Kindle. Puoi scegliere tra la versione solo lettura o per quella con stilo incluso con cui prendi appunti e scrivi. Rispettivamente sono:

Per una casa sicura

Opta per più dispositivi o quello di cui hai bisogno. Hai a disposizione telecamere e sistemi avanzati che ti fanno stare tranquillo anche quando ti trovi a chilometri di distanza. Tra questi:

Blink Mini 2 a soli 27,99€ con sconto del 30%.

Blink Outdoor a soli 54,99€ con sconto del 45%.

Ring Indoor Camera 2ª gen a soli 39,99€ con sconto del 33%.

Ring Stick Up Cam Pro a soli 139,99€ con sconto del 22%.

Per la tua casa

Infine, i dispositivi più famosi al mondo che ti fanno dare il benvenuto ad Alexa. Questo sono:

Echo POP a soli 29,99€ con sconto del 45%.

Echo Dot a soli 34,99€ con sconto del 46%.

Echo Spot a soli 69,99€ con sconto del 26%.

Echo Show 5 a soli 69,99€ con sconto del 36%.

Echo Show 8 a soli 114,99€ con sconto del 32%.

Echo Show 10 a soli 209,99€ con sconto del 22%.

E per un extra che non fa mai male, eccoti anche Alexa in versione mini per la tua auto a soli 39,99€ con sconto del 43%.