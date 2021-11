Dispositivi antiabbandono, il Black Friday dimezza il prezzo

L'obbligo del dispositivo antiabbandono sui seggiolini per auto è norma di legge ormai da mesi, ma sono in molti a disattenderlo. Si tratta infatti di un obbligo scattato poco prima che la pandemia attirasse a sé tutte le attenzioni e bloccasse il traffico stradale per mesi, costringendoci ad un reset mentale che in questo caso ha fatto perdere dal mirino quello che è un obbligo normativo da rispettare. Approfittando del Cyber Monday è possibile mettersi in auto un dispositivo antiabbandono che toglie il pericolo sanzioni, consente di mettere al sicuro i propri piccoli e tutto ciò con la modesta cifra di 14,99 euro.

Qshino antiabbandono a metà prezzo

Il prezzo è infatti dimezzato: il Qshino (un prodotto Unipolsai Assicurazioni) antiabbandono avrebbe un prezzo teorico di 29,99 euro, ma il Cyber Monday ne ha affossato il costo per chi lo acquisterà entro questa sera mettendosi in regola con le prescrizioni di legge.

Si tratta di un cuscinetto di facile installazione che va registrato e quindi associato allo smartphone. Una batteria interna di lunga durata ne garantisce il funzionamento nel tempo. Funziona così:

È un comodo cuscino, in tessuto lavabile, da posizionare sulla seduta del seggiolino che, grazie all'App Qshino che dovrai installare sul tuo smartphone, ti avvisa mediante notifica e allarme acustico se lasci il tuo bambino in auto e ti allontani. Se non rispondi alla notifica, Qshino invierà degli SMS ai numeri amici che hai memorizzato durante la configurazione, indicando anche la posizione del punto in cui è parcheggiata l'auto (nel caso la geolocalizzazione sia attiva sul tuo smartphone).

Nessun rischio di perdere la connessione per mera disattenzione, perché anche in caso di disattivazione del Bluetooth ci pensa il device ad avvisare:

Se l'autista posiziona il bambino sul seggiolino, ma sul suo smartphone non ha il Bluetooth acceso, il cuscino Qshino emette un segnale sonoro ripetuto per ricordare all'autista di attivare il Bluetooth. Il segnale si interrompe non appena si instaura la connessione fra il cuscino antiabbandono e lo smartphone.

Acquistarlo oggi significa approfittare dello sconto extra del Cyber Monday, spendendo la metà per avere pieno servizio e pieno asservimento alle norme di legge.