Dispositivi eero in offerta: le migliori soluzioni Wi-Fi da acquistare

Oggi Amazon fa felici tutti coloro che vogliono estendere la copertura del Wi-Fi con una rete mesh ben strutturata. Il re dell’e-commerce, infatti, mette in promozione l’intera gamma eero, una serie di dispositivi Wi-Fi mesh in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. I dispositivi in offerta includono dai singoli router ai kit completi adatti sia all’uso domestico che professionale. Naturalmente ognuno dei dispositivi gode della perfetta integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. In questo articolo ti riportiamo quelli che, a nostro avviso, sono i prodotti più interessanti da prendere in considerazione. In ogni caso puoi trovare l’intera gamma di prodotti a questo link.

Amazon eero Router

Il primo prodotto che vogliamo proporti oggi è uno dei più accessibili e versatili della gamma. Si tratta del router eero, un dispositivo decisamente utile per estendere la copertura della rete wireless. Il router, infatti, può essere configurato anche come extender ed essere associato al modem principale. In questo modo sarà possibile in pochi secondi portare il Wi-Fi in quelle zone della casa in cui il modem non arriva. Naturalmente non manca la possibilità di espandere la rete in un secondo momento acquistando ulteriori satelliti. Grazie all’applicazione dedicata la gestione è estremamente semplice, il che permette di adattarlo in pochi passaggi alle proprie esigenze ottenendo una rete decisamente affidabile, veloce e stabile. Grazie ad uno sconto del 32%, il router eero può essere acquistato su Amazon a soli 67 euro per un risparmio di ben 32 euro sul prezzo di listino.

Amazon eero Router Pro

In alternativa se volessi di più in termini di prestazioni, pur necessitando del solo router, allora puoi optare per la variante eero Pro. A differenza del modello standard, in questo caso troviamo una banda (tri-band) in più per la connessione wireless per una copertura di ben 160m2. Le due porte RJ45 sono entrambe Gigabit LAN ed anche in questo caso non manca l’applicazione che consente di gestire il tutto in maniera semplice e veloce. Nel complesso, le differenze rispetto al modello precedente coinvolgono solo le prestazioni, dal punto di vista funzionale i due dispositivi sono pressoché identici, il che è senza dubbio un vantaggio. Grazie ad uno sconto di addirittura il 47%, l’eero Pro è disponibile su Amazon a soli 90 euro per un risparmio di ben 79 euro. Praticamente viene offerto quasi a metà prezzo, un affare incredibile.

Amazon eero Kit Wi-Fi Mesh

La terza soluzione che ti proponiamo è, invece, un completo kit Wi-Fi mesh per chi necessita di estendere in maniera ampia la copertura del Wi-Fi. L’eero Kit, infatti, comprende ben 3 dispositivi di cui un router e due satelliti in grado di coprire ben 460m2. La tecnologia TrueMesh di eero consente di indirizzare in modo intelligente il traffico in modo da evitare congestioni, buffering o interruzioni. Anche dal punto di vista della sicurezza, grazie agli aggiornamenti automatici, l’ecosistema eero rappresenta uno dei più sicuri attualmente sul mercato. Si tratta di uno dei sistemi più accessibili, ma con un rapporto qualità/prezzo incredibile. Un kit assolutamente completo e di semplice utilizzo ideale sia per abitazioni di grandi dimensioni che per piccoli locali commerciali che desiderano offrire un servizio in più ai propri clienti. Grazie ad uno sconto del 25%, il kit eero è disponibile su Amazon a soli 194 euro per un risparmio di 65 euro sul prezzo di listino.

Amazon eero Router Pro 6

Per chi invece desidera un dispositivo al top della categoria, allora il router eero Pro 6 è una soluzione perfetta. Si tratta di un dispositivo equipaggiato con il nuovissimo protocollo Wi-Fi 6 capace di garantire la velocità di 1 Gigabit reale. La copertura raggiunge addirittura i 190m2 con la capacità di gestire fino a ben 75 dispositivi connessi contemporaneamente. Supporta la tecnologia TrueMesh che evita congestioni così come gli aggiornamenti automatici che garantiscono il massimo in termini di sicurezza. Naturalmente, quindi, la rete può essere estesa con ulteriori satelliti in qualsiasi momento. Molto interessante l’integrazione dell’HUB Zigbee che permette di gestire qualsiasi dispositivo smart direttamente dall’applicazione eero. In sostanza, dal punto di vista funzionale, è senza dubbio uno dei prodotti più completi e versatili attualmente disponibili, con il vantaggio di prestazioni al top della categoria. Grazie ad uno sconto del 30% il router eero Pro 6 è disponibile a soli 174 euro su Amazon per un risparmio di ben 75 euro sul prezzo di listino.

Amazon eero Pro 6 Kit Wi-Fi Mesh

Chiudiamo questa carrellata di dispositivi eero con un kit al top assoluto, rivolto a chi desidera il massimo sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando del kit eero Pro 6, un kit dalle prestazioni incredibili sia in termini di connettività che di copertura. Quest’ultima, infatti, raggiunge ben 560m2 anche in questo caso garantendo una velocità di 1 Gigabit reale. Tutti e tre i device sfruttano un sistema a tre bande, infatti, che permette di gestire oltre 75 dispositivi contemporaneamente. Anche in questo caso l’HUB Zigbee è integrato consentendo di gestire i dispositivi smart anche da remoto attraverso l’applicazione dedicata. Non mancano gli aggiornamenti automatici per la sicurezza così come la possibilità di espandere ulteriormente il sistema con ulteriori satelliti. Si tratta di un pacchetto già completo, ma espandibile, capace di offrire prestazioni eccellenti per la connessione ed un ventaglio di funzionalità eccezionale per una casa più smart. Grazie allo sconto del 30%, il kit eero Pro 6 è disponibile su Amazon a soli 447 euro per un risparmio di ben 192 euro sul prezzo di listino.