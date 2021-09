Dispositivo anti-abbandono: mettiti in regola

Quando il dispositivo anti-abbandono è diventato obbligo di legge (7 ottobre 2019) e partì il Bonus Bebè per mettersi in regola, il tema occupò i media di tutta Italia e furono in molti a predisporre immediatamente i propri seggiolini per la sicurezza del bambino e per evitare multe in caso di controllo. Poi però arrivò la pandemia e da due anni ormai occupa le attenzioni di tutti: l'obbligo dei dispositivi anti-abbandono è passato in secondo piano e la sensazione (perché di statistiche ancora non ne abbiamo a disposizione) è che siano ancora in molti a dover regolarizzare la propria posizione. Inutile però portare avanti l'acquisto con l'unico scopo di evitare una multa: la norma nasce con finalità specifiche ed un'offerta oggi disponibile su Amazon consente di sistemare al meglio la situazione su due auto contemporaneamente pur a fronte di un investimento del tutto minimo: solo 22,90 euro.

Dispositivi anti-abbandono: due al prezzo di uno

L'occasione è quella relativa al Baby Bell DUO Plus, un set comprensivo di 2 dispositivi anti-abbandono che è possibile quindi installare su due auto. Una famiglia nella quale entrambi i genitori viaggiano e si occupano dei figli, insomma, ecco la soluzione ideale: stesso dispositivo su entrambe le auto, due problemi risolti al prezzo di uno.

Funziona sia con che senza smartphone, non necessita di Bluetooth e ha durata delle batterie interne di 4 anni con un normale uso giornaliero (ossia approssimativamente quanto serve per la gestione della sicurezza di un bimbo entro i termini di legge). Il device chiede conferma al genitore di aver gestito il bimbo prima di scendere dall'auto, imponendo così una verifica quando la mente è distratta da altro. I due dispositivi possono essere usati su due auto, oppure accoppiati sulla medesima auto per il trasporto di due bambini contemporaneamente. E bastano 22,90 euro a fronte di sanzioni possibili di alcune centinaia di euro.