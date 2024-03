Diventa ora titolare Credem Link e ottieni 100€ in buoni Amazon

Approfitta adesso della promozione Credem Link e apri il conto entro il 5 aprile per ottenere 100€ in buoni Amazon da spendere come ti pare! Oltre a ciò, il canone è completamente gratuito, insieme alle operazioni bancarie base. Ma scopriamo l’offerta nel dettaglio!

Credem Link: il conto in breve

Con Credem Link puoi aprire un conto corrente online senza alcun canone mensile, avendo anche accesso a un team di consulenti dedicati che ti supporteranno nelle tue esigenze finanziarie.

Insieme al conto, puoi decidere di avere una carta di debito internazionale MasterCard con canone gratuito per il primo anno. Questa carta ti permette di effettuare acquisti online e pagamenti tramite smartphone o altri dispositivi sia in Italia che all’estero. In alternativa, puoi scegliere la Credemcard, una carta di debito su circuito nazionale Bancomat, ideale per pagamenti nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM in Italia.

Gestisci e monitora agevolmente le tue finanze tramite l’app per smartphone Android o iOS, oppure l’homebankng da PC: controlla il saldo, effettua bonifici, verifica le transazioni e altro ancora, tutto senza costi aggiuntivi.

Con Credem Link le operazioni bancarie base, come bonifici, pagamenti F24 semplificato, pagamenti bollettini tramite QRcode sono completamente gratuite e senza alcuna commissione aggiuntiva.

Come aprire Credem Link

Per aprire Credem Link, ti serviranno solamente:

Un documento d’identità valido.

Una connessione internet stabile.

Una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie (utilizzando la videocamera del tuo dispositivo: PC, tablet o smartphone).

Completa la procedura online, facendo clic su “Apri conto online”, inserendo i tuoi dati, scegliendo il tuo consulente, configurando l’offerta e sottoscrivendo infine i contratti.

Puoi anche mettere a frutto le tue giacenze con Conto Deposito Più: un deposito per risparmiare con un tasso di interesse esclusivo del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi (con una giacenza minima di 5.000€).

Diventa ora titolare e non lasciarti sfuggire la promozione!