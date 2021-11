Diventa un “hacker” di Excel: il corso in offerta flash al 40% di sconto

Offerta flash: il corso di Excel Hacks 2021 è in sconto al 40%, al prezzo di soli 11,99 euro invece di 19,99. In 39 videolezioni ad accesso illimitato imparerai come diventare un “hacker” di Excel e verrai a conoscenza di tutti i trucchi e le funzioni nascoste del programma. Ciò ti permetterà di automatizzare qualsiasi processo e ottimizzare al massimo la tua produttività nel lavoro o nello studio. Nessun requisito necessario: sarà sufficiente aver installato sul tuo computer una copia di Excel 2007, 2010, 2013 o 2016 e avere una conoscenza livello principiante del programma.

Excel Hacks: ecco cosa contiene il corso

Il corso ha una durata complessiva di circa 2 ore e 30. Grazie a questo corso imparerai ad automatizzare qualsiasi processo e a personalizzare l'interfaccia per renderla più adatta alle tue esigenze, in modo da alleggerire e semplificare di conseguenza il tuo lavoro. Capirai come minimizzare gli errori (ci penserà Excel a correggerli per te) e scoprirai nuove funzioni nascoste che ti aiuteranno a diventare un vero e proprio guru. Sei pronto a stupire boss e colleghi?

Spesso Excel è associato a noia e ripetitività: grazie a questo corso ti renderai conto che il suo utilizzo può essere anche divertente e imparerai a trarre il massimo profitto per tutti i tuoi lavori. Acquistando il corso otterrai il pacchetto Master File Excel Hacks 2021, che comprende: tutte le lezioni – suddivise una per una –, gli esercizi che vengono svolti durante le lezioni, tutte le formule più utili e le Macro Scritte.

A differenza degli altri corsi, quello proposto da Udemy è dinamico. Ciò significa che, nel tempo, verranno aggiunti sempre nuovi trucchetti oltre ai 40 già presenti, così da restare sempre aggiornati. Il corso Excel Hacks 2021: semplifica e automatizza excel – Level PRO è in offerta ancora per pochissime ore al 40%, ovvero 11,99 euro invece di 19,99. Il corso è coinvolto a chiunque voglia aumentare la propria produttività su Excel, coloro che lo utilizzano per motivi di lavoro e studio e per chi vorrebbe velocizzare processi e operazioni ripetute.