Diventa un instagrammer di successo con questo pacchetto da 4 corsi in offerta

Se il tuo sogno è quello di sfondare nel mondo del web sfruttando Instagram – la “vetrina” virtuale più in voga fra i social network – questo pacchetto da quattro corsi Domestika fa al caso tuo. Per diventare un instagrammer di successo ci vogliono contenuti che siano interessanti e al tempo stesso coinvolgenti, mai banali e che sappiano distinguersi ed emergere fra tutti gli altri. All'interno del pacchetto, in offerta ancora per pochissimo tempo a soli 29,90 euro invece di 44,60, troverai quattro corsi che sapranno indirizzarti sulla strada giusta, affrontando argomenti come fotografia, video, marketing e business. Se invece vuoi fare una sorpresa ad un instagrammer in erba, niente paura: il pacchetto può essere anche acquistato e inviato alla persona desiderata sotto forma di regalo.

Spicca con il tuo contenuto Instagram: ecco i contenuti

Ma diamo un'occhiata più da vicino ai corsi proposti nel pacchetto. Il primo, “Fotografia professionale per Instagram”, ti insegnerà che un buon post va ben oltre la semplice bella fotografia: ci vogliono anche tecnica e un occhio critico allenato per imparare a scattare piccoli capolavori sfruttando solamente la fotocamera del proprio smartphone. Si passa poi alla creazione ed editing di contenuti per le Instagram Stories, lo strumento più in voga per sponsorizzare la propria attività e che permette di generare traffico diretto a siti web o liste di sottoscrizione.

Con il terzo corso proposto nel pacchetto imparerai a far decollare il tuo account Instagram scatenando tutta la tua immaginazione e dando vita ad una identità visiva coerente e riconoscibile. Infine, il quarto e ultimo corso è dedicato alla pianificazione di selfie e video selfie da zero per creare uno stile comunicativo personale: non basta soltanto premere il pulsante rec, ma ci vogliono anche illuminazione, ambientazione e un'espressione spontanea per immortalare momenti di successo.

Questo pacchetto da quattro corsi è in offerta del 33% per un periodo di tempo limitato. A soli 29,90 euro otterrai complessivamente 21 unità didattiche, 78 videolezioni (12 ore e 53 minuti totali) e 38 risorse aggiuntive.