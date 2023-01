La action cam DJI è in sconto del 61%, ma per poco

DJI Action 2 Dual-Screen Combo non è una action cam come tutte le altre: il suo design è stato ideato nel nome della versatilità, per adattarsi a qualsiasi ambito di utilizzo. Prime di passare in rassegna i suoi principali punti di forza, segnaliamo che oggi si trova in sconto del 61% su Amazon, ma non sappiamo per quanto tempo.

DJI: action cam in forte sconto su Amazon

Garantisce il pieno supporto a riprese 4K/120 fps con angolo di visione fino a 155 gradi, supporti magnetici e tecnologia avanzata per la stabilizzazione. Si tratta di un dispositivo modulare, con accessori intercambiabili e da indossare sugli abiti, sul casco o direttamente in testa, così da non doversi porre limiti. Resiste inoltre in acqua fino a 60 metri di profondità. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda completa del prodotto.

In questo momento, DJI Action 2 Dual-Screen Combo è proposta al prezzo di soli 199 euro. Un’ottima occasione per scegliere la action cam che ti accompagnerà nelle tue avventure nel 2023 e per molto altro tempo.

Non sappiamo quanto durerà questa offerta Amazon con il 61% di sconto, ma immaginiamo non per molto: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito. C’è la spedizione gratuita con consegna a domicilio garantita in un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.