DJI Mini 2 Fly More Combo: -160€ per la Festa di Prime

Segnaliamo lo sconto di 130 euro sul prezzo di listino per il bundle DJI Mini Fly More Combo che include il drone con videocamera 4K e un gran numero di accessori. Si tratta di una promozione limitata nel tempo e riservata ai clienti che possono partecipare alla Festa delle Offerte Prime.

La Festa delle Offerte Prime vola con questo sconto DJI

Oltre all’unità quadcopter ci sono la garanzia Care Refresh, il radiocomando (con cavo dedicato), tre batterie ricaricabili, tre eliche di ricambio, un cavo USB-C, la copertura protettiva per il sensore, gli stick, 18 viti e un cacciavite. Il peso è di 249 grammi, l’autonomia arriva a 31 minuti e può trasmettere immagini in tempo reale a una distanza massima di 10 chilometri con sistema OcuSync 2.0 ottimizzato. Inoltre, può arrivare fino a un’altezza massima di 4.000 metri, ha una velocità fino a 57,6 Km/h e può vantare una resistenza al vento di livello 5. Ecco nell’immagine qui sotto il contenuto: tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, il kit Fly More Combo di DJI Mini 2 è in sconto al prezzo finale di 499 euro invece di 629 euro. In altre parole, la spesa crolla al livello di quella necessaria per acquistare il bundle Fly More Combo del modello Mini 2 SE, ma senza alcuni accessori e senza Care Refresh. È davvero un’occasione imperdibile per chi vuol far volare un drone 4K.

Per accedere agli sconti della Festa delle Offerte Prime è necessario un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai, puoi iscriverti gratuitamente per 30 giorni. In questo modo, potrai partecipare all’evento e usufruire di tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, come la consegna gratuita in un giorno lavorativo, l’accesso a Prime Video, a Prime Music e altro ancora.

