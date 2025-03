DJI Neo Combo Fly More: il risparmio prende il volo su Amazon

L’arrivo della bella stagione invita a stare all’aperto: quale occasione migliore per esplorare il mondo con un drone? È attiva su Amazon un’ottima offerta che vede protagonista DJI Neo Combo Fly More. Include tutto ciò che serve per prendere subito il volo e anche di più. Si tratta di una promozione che fa parte della Festa delle Offerte di Primavera organizzata dall’e-commerce.

Amazon taglia il prezzo del bundle DJI Neo Combo Fly More

Un grande vantaggio è rappresentato dal peso di soli 135 grammi che lo fa rientrare a pieno titolo nelle categorie A1 e A3, così da risultare conforme alla normativa C0 e poter essere pilotato senza patentino. Non si tratta comunque dell’unico suo punto di forza: ci sono anche funzionalità uniche come decollo e atterraggio sul palmo della mano, la possibilità di registrare video in piena autonomia con il tracciamento del soggetto e la funzione QuickShot. Atterra sulla pagina del bundle per conoscere tutte le altre informazioni che cerchi.

L’immagine qui sopra mostra il contenuto della confezione del DJI Neo Combo Fly More, proposto al prezzo finale di soli 309 euro, con un notevole risparmio sul listino ufficiale. Oltre al drone ci sono , il radiocomando RC-N3, tre batterie intelligenti, lo hub di ricarica e una coppia di paraeliche.

Vola su Amazon: la Festa delle Offerte di Primavera terminerà definitivamente a mezzanotte. Sono le ultime ore per approfittare delle promozioni in tutte le categorie. Visita la sezione dedicata, trova l’affare perfetto per te e risparmia.