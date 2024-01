DJI Osmo Action 4 Combo Adventure: prezzo IRRESISTIBILE (-19%)

Se sei alla ricerca di un compagno di avventure affidabile e potente, non cercare oltre. La DJI Osmo Action 4 nella Combo Adventure è attualmente in super sconto del 19% su Amazon, offrendoti l’opportunità di possedere un’action cam di alta qualità a un prezzo irresistibile di soli 429,99 euro, anziché 529,00 euro.

DJI Osmo Action 4: un’occasione da prendere al volo

Il sensore da 1/1.3″ di questa action cam è la chiave per ottenere immagini straordinarie anche di notte. Con una risoluzione 4K e una straordinaria soppressione del rumore in ambienti scarsamente illuminati, la DJI Osmo Action 4 cattura dettagli nitidi in qualsiasi situazione.

Le prestazioni cromatiche a 10 bit e la modalità D-Log M semplificano il processo di post-editing, mantenendo la nitidezza e i dettagli durante la gradazione del colore. Modificare i tuoi filmati 4K non è mai stato così fluido e gratificante. Resistente al congelamento fino a -20°C e con un’autonomia estesa di fino a 150 minuti, questa action cam è pronta per affrontare le tue avventure più estreme. Le operazioni intuitive e la registrazione a basse temperature la rendono la scelta ideale per chi ama l’outdoor in tutte le stagioni.

Con la capacità di registrare in 4K a 120fps e un campo visivo di 155°, la DJI Osmo Action 4 cattura immagini mozzafiato delle tue attività sportive. Le slow-motion chiare e fluide trasformano le tue riprese in esperienze coinvolgenti e memorabili.

La DJI Osmo Action 4 semplifica la creazione di contenuti con lo sgancio rapido magnetico e la registrazione video verticale nativa. Crea facilmente contenuti pronti per i social media e filmati sportivi pronti per essere condivisi con amici e seguaci. Invece la funzione HorizonSteady 360° garantisce immagini stabili anche durante le rotazioni di 360°. Con tre modalità di stabilizzazione, questa action cam offre riprese fluide in ogni situazione, dando vita alle tue avventure.

La Combo Adventure include la DJI Osmo Action 4 Standard, ma va oltre fornendo tre batterie e una custodia di ricarica multifunzione. Con questa custodia, potrai caricare rapidamente le batterie e mantenere la tua action cam sempre pronta per l’azione.

Non perdere l’opportunità di possedere la DJI Osmo Action 4 Combo Adventure a un prezzo scontato del 19% su Amazon. Acquista subito e falla tua a soli 429,99 euro, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.