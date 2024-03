DJI Osmo Action 4: prezzo SCONTATO del 23% su Amazon

Se sei alla ricerca di un’action cam che possa catturare ogni tua avventura con una qualità eccezionale, la DJI Osmo Action 4 è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E con un mega sconto del 23% su Amazon, è il momento perfetto per fare il tuo acquisto e iniziare a creare filmati indimenticabili al prezzo ridicolo di soli 329,00 euro, anziché 429,00 euro.

DJI Osmo Action 4: un’occasione unica da prendere al volo

Grazie al suo sensore da 1/1.3” e alla capacità straordinaria di produrre immagini nitide anche di notte, questa action cam ti offre la libertà di esplorare il mondo e catturare ogni istante con una qualità sorprendente. Che tu stia scalando montagne o surfando sulle onde dell’oceano, la DJI Osmo Action 4 garantisce prestazioni impeccabili in qualsiasi situazione.

Con le prestazioni cromatiche a 10 bit e la tecnologia D-Log M, il post-editing diventa un gioco da ragazzi, consentendoti di preservare la nitidezza e i dettagli delle tue riprese anche durante la modifica dei filmati 4K. E grazie alla resistenza al congelamento fino a -20°C e all’autonomia estesa fino a 150 minuti, potrai catturare ogni momento senza preoccupazioni, anche nelle condizioni più estreme.

Le funzionalità avanzate come la registrazione in 4K/120fps e il FOV di 155º ti consentono di catturare ogni singolo dettaglio delle tue avventure, mentre la funzione di sgancio rapido magnetico e i video verticali nativi semplificano la modifica e la condivisione dei tuoi contenuti su social media.

Ma la vera stella dello spettacolo è HorizonSteady 360º, una potente funzione di stabilizzazione che mantiene le tue riprese stabili anche durante le rotazioni di 360º, garantendo filmati fluidi e professionali in ogni situazione.

Con l’action cam DJI Osmo Action 4, riceverai non solo la fotocamera stessa, ma anche una batteria, un supporto per adattatore a sgancio rapido e altro ancora, rendendola la scelta perfetta per chiunque desideri entrare nel mondo della videografia di alta qualità.

Non perdere l’opportunità di catturare ogni tua avventura con la DJI Osmo Action 4. Approfitta subito del mega sconto del 23% su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 329,00 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.