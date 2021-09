Docking station Kensington Thunderbolt 4 a quasi 100€ in meno!

Quella che vi suggeriamo oggi è una delle migliori docking station per rapporto qualità/prezzo, utile a trasformare il vostro laptop in una vera e propria postazione desktop. Si tratta della Kensington ‎K35175EU, una docking Thunderbolt 4 che Amazon propone con uno sconto eccezionale del 28%.

Docking station Kensington K35175EU: caratteristiche tecniche

L'elegante e robusta docking station Thunderbolt 4 è compatibile universalmente e offre un'uscita video in 4K Dual o in 8K Single ed è perfetta per ottimizzare lo spazio di lavoro in casa o in ufficio. Potete collegare fino a 3 dispositivi Thunderbolt aggiuntivi con la tecnologia Thunderbolt 4 e fornisce velocità di trasferimento fino a 40 Gbps grazie al cavo Thunderbolt 4 da 0,8 m incluso nella confezione di vendita.

In questo modo potete caricare i dispositivi rapidamente grazie a un'erogazione della potenza da 90 W e un supporto completo per accessori periferici USB-C PD 3.0 o USB4. In generale questa docking station include ben 4 porte Thunderbolt 4, 4 porte USB-A (1 porta 5V / 1,5 A e 3 porte Gen2 a 10 Gbps), 1 porta Gigabit Ethernet, 1 jack audio combinato e 1 x UHS-II SD Lettore di schede 4.0.

Grazie ad un’offerta di Amazon, la docking station di Kensington è acquistabile a soli 257,21 euro con uno sconto di quasi 100 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire!