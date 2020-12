HUB USB-C per triplo monitor a meno di 60 euro

Quello che vogliamo proporvi oggi è un HUB piuttosto interessante, che ad un piccolo prezzo fornisce una vera e propria docking station per il vostro PC. Si tratta del Baseus HUB USB C, un dispositivo che estende sensibilmente la connettività di computer, tablet e qualsiasi altro dispositivo con una porta USB Type-C.

Baseus HUB USB C: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la modalità di connessione, è piuttosto semplice. L’HUB ha un cavetto integrato che va semplicemente collegato ad una qualsiasi delle porte USB Type-C del PC. Nel caso dei computer Mac, la presenza di una porta Type-C PD (Power Delivery) permette di caricare il laptop direttamente dall’HUB. Quest’ultimo ha un’inclinazione che permette di poggiare il PC direttamente sopra, e che grazie ai gommini antiscivolo posti su entrambi i lati, faranno si che il tutto rimanga saldamente sulla superficie di appoggio.

Il corpo è realizzato completamente in alluminio, e presenta un design decisamente compatto a dispetto di tutte le porte che va ad aggiungere. In primis vanno segnalate le uscite HDMI e VGA che permettono di collegare due monitor aggiuntivi. Sarà possibile sia avere un desktop esteso che riprodurre lo schermo principale sugli altri due. Senza dubbio la prima modalità più rilevante per i professionisti e creatori di contenuti che necessitano di estendere lo spazio di lavoro. Oltre a queste troviamo una porta RJ45 Gigabit LAN, tre porte USB 3.0, e un doppio lettore di schede, ideale per fotografi e videografi che inevitabilmente devono trasferire i file da supporti diversi. L’HUB di Baseus rappresenta ormai un accessorio indispensabile soprattutto per dispositivi come Mac e ultrabook che in favore della portabilità hanno ridotto all’osso la connettività.

Oggi potrete trovarlo su Amazon a soli 59,49 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

