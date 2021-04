Docking station per PC e Mac al minimo storico

Quello che vi suggeriamo oggi è un accessorio indirizzato soprattutto ai professionisti, che utilizzano il laptop per gestire enormi flussi di lavoro. Si tratta della Wavlink Docking Station, un’unità che espande sensibilmente la connettività del proprio computer, ideale per MacBook.

Docking station per PC e MacBook Wavlink: caratteristiche tecniche

Naturalmente come ogni docking station lo scopo è quello di offrire una quantità di porte e connessioni per massimizzare la produttività. Troviamo infatti ben 6 porte USB tutte USB 3.0. Queste permettono di trasferire velocemente i file dai dispositivi di archiviazione esterni, ed ovviamente di collegare ulteriori periferiche grazie alla retrocompatibilità con le specifiche precedenti. Quattro invece le uscite audio/video, due HDMI e due DisplayPort. La docking permette di collegare fino a due monitor esterni, ma la ragione di ben quattro uscite è la risoluzione.

È possibile, infatti, collegare anche monitor con risoluzione 5K attraverso il dual HDMI o dual DisplayPort, oltre che ovviamente come premesso due diversi monitor in single HDMI o DisplayPort. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN la quale garantisce la massima velocità e stabilità della rete grazie alla connessione via cavo. Chiude un jack combinato da 3,5mm per connettere cuffie/altoparlanti e microfono.

