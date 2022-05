Doctor Strange 2 su Disney+: quando uscirà?

Mancano ormai solo due giorni e finalmente potremo concederci la visione di Doctor Strange 2 in sala: l’uscita in Italia è fissata per mercoledì 4 maggio. In molti si stanno chiedendo quando il film sarà reso disponibile per lo streaming su Disney : proviamo a capirlo.

Disney+: quando uscirà Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Il titolo completo della pellicola è Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Al momento non è stata resa nota una data certa per l’esordio sulla piattaforma, ma possiamo ipotizzarla. In che modo? Facendo riferimento a quanto fatto nel recente passato con altre produzioni importanti appartenenti all’universo Marvel, a partire da Eternals o Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Intanto, ecco il trailer ufficiale, l’ideale per ingannare l’attesa e entrare nel giusto mood.

Si tratta di un sequel per la pellicola vista nel 2016, nonché della ventottesima produzione appartenente al Marvel Cinematic Universe. La durata è superiore alle due ore (126 minuti in totale). A vestire i panni del protagonista è l’attore Benedict Cumberbatch, al suo fianco ci sono Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. La colonna sonora è stata affidata ancora una volta alla sapiente composizione di Michael Giacchino. Questa volta, il Dr. Stephen Steange si trova a viaggiare nel multiverso (da non confondere con il metaverso) per affrontare un nuovo misterioso nemico.

A livello cronologico, la trama si colloca a pochi mesi di distanza dai fatti narrati in Spider-Man: No Way Home. Non sveliamo ulteriori dettagli per non correre il rischio di inciampare in spoiler.

Il rilascio era stato inizialmente previsto per il maggio 2021, ma i forti ritardi a riprese e produzione causati dall’esplosione della pandemia hanno costretto a un rinvio. Doctor Strange 2 potrebbe dunque arrivare sulla piattaforma Disney intorno a metà luglio, a circa 70 giorni di distanza dal debutto nei cinema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.