Disney+: un glitch ha fatto sparire gli episodi

Molti abbonati a Disney+ se ne stanno lamentando: sono spariti alcuni episodi di serie live-action e animate dalla celebre piattaforma di streaming. Non si tratta di una decisione improvvisamente presa dai piani alti, ma di un problema momentaneo, un non meglio specificato glitch software lato backend.

Disney+: un bug non permette di vedere alcuni episodi degli show

Il bug ha colpito tutti e tre i principali brand del colosso, ovvero Disney, Marvel e Star Wars, e interessa solo un sottoinsieme di account, in special modo negli Stati Uniti e in Australia. È stato confermato direttamente da Disney+, dopo l’intensificarsi delle lamentele online da parte degli utenti, che ha fatto sapere di essere già al lavoro per cercare di far fronte quanto prima a questa fastidiosa situazione.

Un portavoce di Disney+ ha infatti dichiarato quanto segue, in forma tradotta, alla redazione di TechCrunch.

Stiamo lavorando attivamente per risolvere il problema che influisce sull’accesso a un sottoinsieme di episodi della serie per alcuni abbonati Disney+. Ci dispiace per l’esperienza e apprezziamo la pazienza di tutti.

Di seguito, invece, riportiamo l’elenco parziale degli show da cui è sparito uno o più episodi.

Hannah Montana

Ducktales

Once Upon A Time

X-Men And The Wolverine

Ultimate Spider-Man

Agent Carter

Big City Greens

The Proud Family

Austin & Ally

Big Hero 6

The Wizards Of Waverley Place

Bizaardvark

Lab Rats Elite Force

Marvel Rising

Mickey Mouse Clubhouse

The Owl House

Da notare, comunque, che questa non è la prima volta che spariscono misteriosamente dei contenuti da Disney+. In alcuni casi, la situazione tende addirittura a variare a seconda del mercato di riferimento.