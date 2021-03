Dodici startup italiane parteciperanno al PitchForce

All’inizio di gennaio ben 53 startup italiane hanno partecipato al CES 2021 di Las Vegas con il supporto di ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Per 12 di esse prosegue l’avventura, grazie alla selezione effettuata da PitchForce. Le startup avranno l’opportunità di presentare i loro progetti per sperare di ricevere finanziamenti da venture capitalist.

Dodici startup italiane a caccia di capitali

PitchForce è parte di una serie di eventi settimanali dedicati alla raccolta di fondi per aziende tech emergenti nei settori software, social, mobile, big data, consumer web, fintech, biotech e medtech. Ogni mese vengono selezionate 10 startup che hanno la possibilità di presentare in un minuto il proprio business plan. Le 5 startup più votate dai partecipanti potranno accedere alla fase successiva che prevede la presentazione al panel di investitori. La startup considerata più promettente incontrerà quindi un venture capitalist.

Queste sono le 12 startup italiane (in ordine alfabetico) che parteciperanno al PitchForce: