DolphiniOS non sarà disponibile su App Store

Da circa due settimane, Apple consente la distribuzione degli emulatori su App Store. La novità è stata subito sfruttata da Riley Testut per pubblicare Delta. Purtroppo, un altro popolare emulatore non arriverà sullo store perché l’azienda di Cupertino vieta la compilazione JIT.

DolphiniOS solo tramite AltStore

DolphiniOS è un fork per iOS di Dolphin, noto emulatore per giochi di Nintendo GameCube e Wii. Apple ha modificato le linee guida di App Store per consentire la pubblicazione degli emulatori (senza violare il copyright). In seguito alla disponibilità di Delta (emulatore per NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo DS), molti utenti speravano anche nell’arrivo di DolphiniOS.

Gli sviluppatori hanno invece comunicato che Apple non permette l’uso della compilazione JIT (Just-In-Time), quindi l’emulatore per GameCube e Wii non verrà distribuito su App Store. GameCube e Wii integrano una CPU basata sull’architettura PowerPC, mentre gli iPhone integrano una CPU ARM. È quindi necessaria la traduzione del codice per l’esecuzione dei giochi.

DolphiniOS effettua la ricompilazione JIT per ottenere questo obiettivo, ma Apple ne vieta l’uso. Le uniche eccezioni sono Safari e altri browser in Europa. La richiesta inviata dagli sviluppatori in base al Digital Markets Act è stata respinta, probabilmente per motivi di sicurezza.

Teoricamente sarebbe possibile sfruttare un interprete per eseguire il codice PowerPC, ma le prestazioni sono troppo basse. A meno che Apple non elimini le restrizioni sulla compilazione JIT, gli utenti possono installare DolphiniOS solo tramite AltStore (da non confondere con AltStore PAL, disponibile solo in Europa).