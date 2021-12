Domestika: corso su sviluppo sito Web a soli 9,90 Euro

Sviluppare e pubblicare un sito web da cima a fondo pensando non solo alla programmazione ma anche alla personalizzazione del design con elementi inediti non è affatto semplice. Spesso il lavoro in questione è frutto della collaborazione tra più persone, esperte rispettivamente nel lavoro con HTML e JavaScript o anche con strumenti di design per produrre schermate che rendano unico il portale d’interesse. Grazie a questo corso Domestika ora a soli 9,90 Euro, però, potrete apprendere tutte le nozioni necessarie per muoversi in autonomia.

Impara a sviluppare un sito Web da zero con questo corso Domestika

Il corso in questione è tenuto dal web designer Javier Usobiaga Ferrer. Come tanti altri corsi Domestika, anche questo sarà tenuto completamente in spagnolo ma non mancheranno i sottotitoli in italiano o, perché no, anche in inglese, francese e tedesco se volete pure allenarvi con altre lingue.

In tutto si contano 27 lezioni per un totale di 2 ore e 58 minuti. I contenuti sono suddivisi nella consueta introduzione iniziale, seguita dalla pianificazione e ideazione del sito web. Poi si passa alla progettazione visiva, allo sviluppo frontend, ai menu interattivi e, infine, alla pubblicazione del sito. Ogni singola nozione verrà messa alla prova nel progetto finale che vedrà progettazione, sviluppo e pubblicazione di una pagina web in completa autonomia.

Ci sono però dei requisiti importanti: è consigliabile, difatti, avere una conoscenza di base di HTML e CSS. Non mancherà poi la necessità di un programma di visual design come Sketch, Figma o Adobe XD.

Come specificato in apertura, il prezzo del corso “Design, sviluppo e pubblicazione di un sito web” è pari a 9,90 Euro al posto dei 39,90 Euro di listino. Si tratta di un taglio del 75% sul prezzo base, dovuto dalle offerte del Cyber Monday 2021 attive ancora per 5 giorni. Insomma, è davvero l’ultima occasione per aggiudicarsi questo contenuto a un prezzo vantaggioso!