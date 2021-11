Domestika: cresci su Instagram con questi corsi in sconto

Pensavate che con il passaggio del Black Friday gli sconti finissero? E invece no! La piattaforma di corsi Domestika continua a proporre ancora per una settimana alcune offerte interessanti, cumulabili con la promo Cyber Monday la cui conclusione è fissata per oggi. In questo caso specifico si parla di quattro corsi per crescere su Instagram, con trucchi per la creazione di fotografie professionali e modificare contenuti come si deve per prepararli alle Storie.

Domestika, tutte le informazioni sul pacchetto corsi Instagram in sconto

Questo pacchetto consente di selezionare due corsi tra quattro disponibili, tutti tenuti dalla docente Mina Barrio, esperta di fotografia con focus sull’ottimizzazione per i social network. Di che lezioni si tratta?

Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram : si tratta di un corso pensato per creare un feed attraente e professionale, sviluppando così una strategia di comunicazione coerente. Si tratta di 20 lezioni per un totale di 3 ore e 33 minuti;

: si tratta di un corso pensato per creare un feed attraente e professionale, sviluppando così una strategia di comunicazione coerente. Si tratta di 20 lezioni per un totale di 3 ore e 33 minuti; Creazione e editing di contenuto per Instagram Stories : corso per scoprire i segreti della fotografia e ottimizzare i contenuti nelle Storie. In tutto si contano 22 lezioni per 3 ore complessive;

: corso per scoprire i segreti della fotografia e ottimizzare i contenuti nelle Storie. In tutto si contano 22 lezioni per 3 ore complessive; Fotografia professionale per Instagram : corso per imparare i trucchi per scattare e modificare fotografie rendendole d’altissimo livello. Si compone di 16 lezioni per un totale di 1 ora e 57 minuti;

: corso per imparare i trucchi per scattare e modificare fotografie rendendole d’altissimo livello. Si compone di 16 lezioni per un totale di 1 ora e 57 minuti; Selfie e video selfie professionali per Instagram: grazie a questo corso imparerete a comunicare diventando protagonisti degli scatti o dei video stessi, ponendovi al centro dell’attenzione senza alcun imbarazzo e con professionalità. Si contano 20 lezioni per 4 ore e 21 minuti.

I singoli corsi sono proposti a 9,90 Euro ma, grazie allo sconto del 15% ora attivo, potrete acquistarne due a 16,83 Euro anziché 19,80 Euro. L’offerta sul bundle varrà ancora per una settimana, mentre le offerte singole saranno valide ancora per poche ore. In altre parole, se siete interessati a tali contenuti vi invitiamo a completare l’acquisto rapidamente!