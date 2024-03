Domestika: fai crescere la tua community con il corso di TikTok per principianti

TikTok ha rivoluzionato il panorama dei social media, offrendo un palcoscenico unico per esprimere la propria creatività e connettersi con un vasto pubblico globale. Per chi desidera iniziare ad esplorare questo mondo con un approccio strategico per crescere e prosperare su questa piattaforma, Domestika offre un corso apposito in promozione a soli 6,99€.

Il corso Strategie TikTok per Principianti tenuto da Molly McGlew è progettato appositamente per guidare gli aspiranti creatori attraverso questo viaggio, fornendo strumenti, conoscenze e strategie fondamentali per avere successo su TikTok.

Molly McGlew, una veterana dei social media con oltre dieci anni di esperienza lavorativa presso brand prestigiosi come Vanity Fair, Condé Nast, GQ e The New Yorker, è l’ideatrice di questo corso. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore, Molly offre una prospettiva unica e approfondita su come utilizzare TikTok per massimizzare l’impatto e raggiungere gli obiettivi strategici.

Contenuti del corso:

Il corso si articola in 14 lezioni coinvolgenti, che coprono una varietà di argomenti cruciali per il successo su TikTok. Gli argomenti trattati includono una guida agli strumenti esclusivi della piattaforma, la creazione di uno schema di strategia efficace, l’analisi dell’audience attuale e target, e molto altro ancora. Ogni lezione è stata progettata per essere chiara, informativa e pronta all’azione, consentendo agli studenti di applicare immediatamente ciò che hanno imparato nella loro pratica quotidiana su TikTok.

Obiettivi del corso:

L’obiettivo finale del corso è quello di aiutare gli studenti a creare un documento strategico in cinque parti per TikTok, che servirà da guida pratica per lo sviluppo e l’implementazione delle loro strategie sulla piattaforma. Attraverso esercizi pratici, analisi dettagliate e supporto personalizzato, gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per far crescere la propria community su TikTok in modo organico e sostenibile.

A chi si rivolge:

Questo corso è ideale per chiunque desideri costruire una presenza significativa su TikTok, indipendentemente dal livello di esperienza. Sia che si tratti di un creator emergente o un brand consolidato, le strategie e le tecniche insegnate da Molly McGlew aiuteranno a ottenere risultati tangibili e duraturi sulla piattaforma.

Per conoscere l’offerta completa di Domestika clicca qui.