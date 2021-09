Domestika, il corso di Adobe Photoshop dedicato ai fotografi in sconto del 75%

Sei un fotografo e vorresti migliorare la qualità dei tuoi scatti? Il pacchetto da cinque corsi Domestika Basics “Adobe Photoshop per fotografi” è in sconto, a tempo limitato, del 75%: soltanto 9,90 euro anziché 39,90 euro.

Il pacchetto è composto da cinque corsi per imparare da zero ad utilizzare Adobe Photoshop e sfruttarlo nella post-produzione di immagini e fotografie. Il primo passo sarà di capire come navigare efficacemente attraverso l'interfaccia di Photoshop, districandosi fra livelli, regolazioni, maschere e filtri. Dopodiché l'utente sarà pronto per addentrarsi nelle profondità del fotoritocco, imparando pian piano tutti gli strumenti e le impostazioni utili: luminosità, colori, contrasto, e finiture, per dare vita ad un prodotto finale eccellente.

Il progetto sarà di realizzare un ritratto fotografico pubblicitario per applicare sul campo quanto imparato durante le decine di lezioni messe a disposizione da Domestika. L'obiettivo è, dunque, quello di fornire tutti gli strumenti, le risorse e le conoscenze necessarie per migliorare autonomamente immagini e fotografie. I requisiti tecnici necessari sono un computer con sistema operativo Windows 10 oppure MacOS 10.12 Sierra (o versioni successive), Adobe Photoshop CC (con licenza acquistata oppure in versione prova da 7 giorni, scaricabile dal sito web di Adobe) e una tavoletta grafica.

“Adobe Photoshop per fotografi” fa parte di Domestika Basics, veri e propri pacchetti che hanno come obiettivo quello di illustrare in modo semplice e chiaro i software più utilizzati dai creativi di tutto il mondo. Ogni lezione, infatti, è accuratamente costruita e progettata per avvicinarsi alle esigenze di ogni singolo utente, che sia un principiante oppure un professionista esperto che vuole espandere le proprie conoscenze.

Il pacchetto da cinque corsi è in offerta ancora per poche ore al prezzo di 9,90 euro, con un risparmio del 75%. L'acquisto dà accesso a tutti i corsi inclusi, senza dover pagare canoni o costi extra. Ogni lezione è online e ad accesso limitato, per imparare al proprio ritmo e comodamente da casa.