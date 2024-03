Domestika: il nuovo corso per selfie e video selfie professionali

Da semplici scatti a strumento di comunicazione. I selfie sono diventati una parte integrante della cultura moderna, evolvendo da un semplice autoritratto a un potente strumento di espressione personale e branding su piattaforme social come Instagram.

È in questo contesto che si inserisce il corso “Selfie e video selfie professionali per Instagram“, tenuto dalla fotografa di prodotti Mina Barrio, disponibile su Domestika. Questo corso, in offerta con uno sconto dell’88%, al prezzo di 6,99€ è diventato un bestseller, con il 98% di valutazioni positive da parte di 33,247 allievi.

Contenuto del corso

Mina Barrio è una fotografa di prodotti ed esperta in social media, ed ha progettato questo corso con lezioni per fornire gli strumenti necessari per creare contenuti coinvolgenti e personali per i feed di Instagram.

Il corso, disponibile in spagnolo con sottotitoli in italiano, è composto da 20 lezioni e 14 download, inclusi tutorial su come posizionarsi nelle foto, tecniche per selfie e video selfie, e suggerimenti su come comunicare efficacemente attraverso le immagini.

Progetti degli studenti

I lavori realizzati degli allievi del corso dimostrano la varietà e la creatività che si possono ottenere con progetti che spaziano dalla pubblicità alla fotografia, mostrando come le competenze apprese possano essere applicate in diversi ambiti.

A chi è rivolto

Questo corso è ideale per designer, illustratori, artisti, piccoli imprenditori e chiunque desideri imparare a coinvolgere i propri follower su Instagram. Non sono richieste conoscenze pregresse, solo un smartphone e la passione per creare contenuti originali.

Con il 98% di valutazioni positive e oltre 33,000 allievi, il corso di Mina Barrio si posiziona come una scelta adatta a chiunque voglia migliorare la propria presenza su Instagram comunicando in modo più personale e coinvolgente attraverso i propri scatti.

