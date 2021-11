Domestika: impara a creare design vettoriali con questo corso

La creazione di design vettoriali è estremamente utile, specialmente per progetti culturali, oggetti d’ogni giorno e persino nel mondo nella moda. Tuttavia, non è sempre così facile avvicinarvisi e diventare abili. Fortunatamente, non mancano degli strumenti di supporto per essere guidati a dovere nel processo di apprendimento. Un esempio è il corso sulla creazione e commercializzazione di pattern vettoriali ora disponibile in offerta su Domestika. Per il Black Friday, scende a soli 10,90 Euro.

Impara a creare e vendere pattern vettoriali con questo corso!

A tenere le lezioni sarà l’Art Director e illustratrice Laura Varsky, vincitrice del 2006 del Latin Grammy Award come Art Director. In tutto si parla di 20 lezioni per 3 ore e 22 minuti. Si tratta quindi di un insieme di nozioni base, ma che richiede comunque la conoscenza di base di Adobe Photoshop, Illustrator, utilizzo di strumenti per disegno e tanta, tanta passione. Il corso è infatti classificato come “Intermedio”, in quanto dedicato a illustratori e designer già nel settore.

Il corso in sé parte dalle nozioni minime di Illustrator e dalla costruzione mentale di un’immagine. Dopodiché, si procede con la creazione manuale del modello e la sua trasposizione su Illustrator. Infine, prima del progetto finale, la docente mostrerà come commercializzare i modelli assemblando mockup, ovvero esempi fisici dell’applicazione del design creato, assieme a qualche trucco per la contrattazione con clienti.

Il prezzo del corso è pari a 10,90 Euro, ma normalmente costa 39,90 Euro. In altre parole, un taglio di prezzo del 73%, valido solamente per oggi e per i prossimi 5 giorni. Il corso è tenuto in spagnolo e sono disponibili soltanto i sottotitoli in inglese, quindi attenzione! Domestika comunque garantisce l’accesso al corso da ogni piattaforma compatibile e a tempo illimitato.

Ricordiamo, infine, che è ancora valido lo sconto sul corso introduttivo su Adobe Premiere Pro, disponibile anch'esso su Domestika.