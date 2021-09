Domestika, impara con i corsi più amati del 2021: acquistane tre a soli 25,90€

Impara dai migliori insegnanti con i corsi più apprezzati di Domestika: crea il tuo pacchetto da tre corsi al prezzo di 25,90 euro, approfittando di uno sconto del 57%. Potrai scegliere fra tantissimi corsi, selezionati fra quelli meglio recensiti del 2021, dai temi più disparati e adatti a tutti i livelli di preparazione ed esperienza.

I migliori corsi di Domestika: cosa comprende l'offerta?

Domestika mette a disposizione una vasta selezione di corsi, tenuti dai migliori (e più apprezzati) insegnanti. A farla da padrone sono i corsi legati al tema della creatività, in particolare illustrazione (sketching, disegno, acquerello, tatuaggi, suite Adobe), artigianato (uncinetto, costruzione di mobili e lampade, falegnameria, amigurumi, cake design), fotografia & video (soprattutto per Social Network) e scrittura (creativa, romanzi, fiabe per bambini, fantascienza e fantasy). Senza escludere anche risorse per marketing & business (Google e Facebook Ads, merchandising, brand strategy, copywriting) e web & app design (WordPress): questi sono soltanto alcuni fra i tantissimi argomenti disponibili.

Ogni corso comprende lezioni online ad accesso illimitato, per imparare a proprio ritmo e comodamente da casa. L'acquisto di un pacchetto in offerta a 25,90 euro dà accesso a tutte le lezioni dei tre corsi scelti in fase di acquisto, senza dover pagare alcun extra successivamente: ciò che compri resta tuo, per sempre. Al termine di ogni corso sarà possibile ricevere un attestato che certifichi l'avvenuta partecipazione, personalizzato e firmato dall'insegnante del corso. L'offerta al 57% di sconto è a tempo limitato e sarà disponibile ancora per poche ore.