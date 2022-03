Domestika Italia compie 1 anno: tanti corsi a soli 10,90€

Domestika in Italia compie un anno, ma a ricevere un regalo sono i suoi utenti! Per festeggiare il traguardo, la piattaforma più creativa del web sconta tutti i suoi corsi in lingua italiana a partire da 10,90 euro. Ce n’è per tutti i gusti: dal marketing al design, dal craft all’illustrazione, fino all’animazione. Sono tantissime le categorie disponibili. A questo link potrai consultare l’intero catalogo scontato.

La scelta è molto ampia e tocca campi anche molto diversi fra loro. Ad esempio nella categoria “Marketing & Business” possiamo trovare corsi dedicati ad Instagram, ma anche alla progettazione di un brand identity per startup. Quelle creative sono in ogni caso le sezioni più diffuse e trovano spazio tantissimi corsi con competenze molto diversificate. Fra la creazione di personaggi e insegnamenti sul disegno realistico dal vero, troviamo corsi di ricamo in oro, lavoro a maglia, fotografia e progettazione 3D.

L’intera selezione di corsi scontati è disponibile a questo link. Scorrendo è possibile trovare sia i corsi realizzati dagli esperti italiani che da quelli stranieri, tutti ovviamente in sconto a partire da 10,90 euro. Ricordiamo che ogni corso Domestika offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato per permetterti di imparare seguendo il tuo ritmo. Inoltre, al termine del corso, riceverai uno speciale certificato di completamento personalizzato.

