Domestika, pacchetto da tre corsi in offerta a 25,90€

I corsi più amati dalla community di Domestika sono ora in sconto, ad un prezzo esclusivo: 25,90 euro per un pacchetto di tre corsi a scelta. Illustrazione, design, marketing oppure artigianato? Una vastissima selezione di temi fra cui scegliere per imparare dai migliori professionisti del mestiere, selezionati da Domestika fra quelli più venduti e apprezzati dagli utenti.

Crea il tuo pacchetto: seleziona tre corsi fra una vasta selezione

Il pacchetto offre la possibilità di selezionare tre corsi a scelta. Dai più particolari, come il corso di uncinetto e di tatuaggio per principianti, ai più classici corsi di disegno, design, sketching e fotografia. Ci sono, inoltre, una serie di contenuti a carattere digitale (introduzione a diversi programmi della suite Adobe come Photoshop, Illustrator e After Effects), editoriale, come il corso di copywriting per social network, come scrivere un romanzo o libri per bambini, e manuale, fra cui la realizzazione di mobili o la più particolare tecnica del kintsugi, ovvero il riparare la ceramica rotta con l'oro.

Ogni corso ha un costo individuale che va dai 9,90 euro ai 16,90 euro. Con l'offerta proposta da Domestika, sarà possibile risparmiare fino al 57% sull'acquisto di un pacchetto di tre corsi, al prezzo finale di 25,90 euro. Ogni corso sarà tenuto da un insegnante esperto e le lezioni potranno essere visionate per un numero illimitato di volte comodamente da casa propria: ognuno impara al proprio ritmo, senza alcun obbligo. Al termine di ogni corso l'utente riceverà un certificato personalizzato e firmato dal docente, che potrà essere condiviso sul proprio portfolio. L'offerta è disponibile per un tempo limitato.