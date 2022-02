Domestika Plus: come ottenere corsi ad accesso libero ogni settimana

Domestika, la nota piattaforma dedicata ai creativi che vogliono migliorarsi, cercando nuovi obiettivi e ispirazioni.

Grazie a Domestika Plus, una nuova formula di abbonamento, è possibile ottenere rendere ancora più interessanti la propria crescita nell’ambito di creatività e conoscenza. Gli abbonati Plus possono scoprire a fondo le proprie abilità, lasciandosi ispirare da un’avventura creativa continua durante tutto l’anno.

Come funziona Domestika Plus e perché é così interessante?

Attraverso l’abbonamento è possibile ricevere un credito con cadenza mensile. Questo consente di sbloccare un corso a scelta ogni mese in cambio di un credito. Una volta ottenuto, il contenuto è disponibile per sempre all’abbonato, che può consultarlo a piacimento anche in futuro.

Ovviamente, al termine di ogni corso è possibile ottenere un attestato che certifica la partecipazione allo stesso.

Domestika Plus: il tuo viaggio di crescita creativa

Cosa succede se l’abbonato individua un corso interessante e ha già sbloccato quello disponibile per il mese? Può semplicemente acquistare un credito extra e riscattare ciò che desidera risparmiando. Acquistare con i crediti, rispetto ad altri metodi di pagamento,

A rendere ancora più interessante Domestika Plus è la possibilità di andare oltre, seguendo l’ispirazione creativa risparmiando il 20% su altri corsi e pacchetti. Non solo: ogni settimana Domestika offre corsi ad accesso libero per tutti gli abbonati Plus che possono liberamente visionare tutte le lezioni incluse.

A ciò vanno aggiunte una di risorse premium, come contenuti esclusivi per gli abbonati oltre all’accesso a una esclusiva newsletter con cadenza mensile caratterizzata da tutorial, interviste ed altre da parte dei migliori professionisti creativi di livello internazionale.

Quanto costa abbonarsi a Domestika Plus?

Sottoscrivere l’abbonamento mensile costa 9,99 dollari ma, richiedendo l’annuale, è possibile abbassare il costo ad appena 6,99 dollari al mese (dunque 83,88 dollari annuali).

Domestika Plus dunque rappresenta un’opportunità incredibile per chiunque stia seguendo un percorso creativo di apprendimento e necessita di alimentare costantemente la mente con nuove conoscenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.