Domestika: impara composizione digitale a 14,90€

Se si sta cercando di imparare la composizione digitale in post-produzione ma non si dispone di molti soldi da spendere per un corso o non si trovano materiale formativo gratuito adeguato, Domestika ha la soluzione giusta!

Infatti, Domestika sta offrendo un corso molto approfondito e diviso in più moduli in composizione digitale in post-produzione ad un prezzo stracciato: solo 14.90 euro per i corsi che non sono gratuiti. Un'inezia dunque, in confronto a quanto poi si imparerà alla fine e si saprà fare alla fine del corso.

Attenzione però: l'offerta non è illimitata! Infatti, scade il prossimo 19 dicembre. Quindi, se si è interessati, conviene non pensarci troppo su.

Scopriamo di seguito i moduli del corso in composizione digitale in post-produzione offerti dalla società specializzata in materia Domestika.

Corso composizione digitale in post-produzione di Domestika: caratteristiche

Vediamo le principali caratteristiche del corso:

98% Valutazioni positive (62)

1720 allievi

22 lezioni (5 h 36 m)

20 risorse aggiuntive (8 file)

Online e al proprio ritmo

Disponibile dalla app

Audio: Spagnolo

Spagnolo, Inglese, Portoghese, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Olandese

Livello: PRINCIPIANTE

Acceso illimitato per sempre

Certificato al completamento del corso

Moduli corso Domestika Composizione digitale in post-produzione

U1: introduzione

Presentazione

Influssi

U2: Introduzione alla composizione e preparazione del progetto

Introduzione alla composizione digitale

Cerca riferimenti

Materiali e schizzo

Preparazione per la registrazione

Chroma fatto in casa

U3: Produzione del nostro piano

Preparazione del piano (parte 1)

Preparazione del piano (parte 2)

Ritaglio di crominanza e luminanza (parte 1)

Ritaglio di crominanza e luminanza (parte 2)

Tracciamento 2D (parte 1)

Tracciamento 2D (parte 2)

Tracciamento 2D (parte 3)Tracciamento 3D (parte 1)

Tracciamento 3D (parte 2)

U4: Integrazione, raffinatezza e ritocchi finali

Integrazione del colore (parte 1)

Integrazione del colore (parte 2)

Integrazione del colore (parte 3)

Raffinato (parte 1)

Raffinato (parte 2)

Classificazione del colore

Progetto finale

Introduzione alla composizione digitale in post-produzione

Chi è il docente del corso

Il docente del corso di Domestika in composizione digitale in post-produzione è Juan Olivares, uno specialista in composizione digitale ed effetti visivi. Ha iniziato a Buenos Aires lavorando per spot televisivi, dove in seguito ha fatto il suo grande salto nel mondo degli effetti visivi con il film premio Oscar “Il segreto dei suoi occhi“.

Ha lavorato in innumerevoli produzioni argentine e successivamente si è trasferito a Vancouver, (Canada). Dove ha lavorato presso società specializzate in effetti visivi come The Embassy, Zoic e Digital Domain. Con cui ha potuto partecipare a produzioni hollywoodiane come Deadpool , Arrow and Furious 7. Ha poi lavorato in Gran Bretagna.

Tornato in Cile, ha fondato una boutique di effetti visivi specializzata in personaggi o creature, chiamata Grumpy VFX. Di cui è compositore e supervisore degli effetti visivi.

