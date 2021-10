Domestika, scegli tre corsi e crea con i migliori insegnanti: in offerta a 25,90€

Festeggia la giornata degli e delle insegnanti con Domestika: scegli tre fra i migliori corsi di un'ampia selezione speciale e risparmia fino al 49% di sconto. La nuova promozione targata Domestika offre, infatti, a soli 25,90 euro (invece di 50,70 euro) la possibilità di portarsi a casa un pacchetto da tre corsi a scelta fra diversi temi, dal design all'illustrazione fino al marketing e all'artigianato, tenuti dagli insegnanti più esperti e rinomati dell'intera piattaforma.

Come anticipato, il pacchetto offre la possibilità di selezionare tre corsi a scelta. Si passa dai più particolari, come la realizzazione di capi ad uncinetto o di tatuaggi per principianti, fino quelli più creativi, che hanno reso Domestika famosa in tutto il mondo: disegno e sketching quotidiano, design, fotografia, introduzione alla suite Adobe e creazione di contenuti. La selezione comprende anche altre tipologie di contenuti a carattere imprenditoriale (come il corso per imparare Google Ads e Facebook Ads da zero), editoriale per scoprire tutti i segreti della scrittura creativa e pubblicitaria, e artigianale – che comprende la realizzazione di mobili in legno o cemento, di gioielleria in resina e tutte le migliori tecniche decorative di cake design.

Ogni corso, se acquistato singolarmente, ha un costo individuale che va dai 9,90 euro ai 16,90 per il più costoso. Questo comodo pacchetto in offerta con Domestika permette di risparmiare fino al 49% sull'acquisto di un pacchetto di tre al prezzo esclusivo di 25,90 euro. Le lezioni, tenute dai migliori insegnanti della piattaforma, potranno essere visionate per un numero illimitato di volte, da qualsiasi dispositivo: in questo modo è possibile imparare comodamente e a proprio ritmo, senza alcun obbligo di frequenza. L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.