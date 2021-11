Domestika: solo per oggi tanti corsi su Photoshop e disegno a prezzi stracciati

Appassionati di grafica, disegno e graphic design, queste promozioni faranno al caso vostro! Se volete apprendere qualche segreto in più riguardo questi settori, Domestika ha i corsi perfetti per voi in offerta in occasione del Black Friday 2021. Solo per oggi potrete accedere a interi pacchetti con prezzi a partire da 14,90 Euro. Vediamo quali contenuti sono inclusi in questa speciale iniziativa.

Domestika: quali corsi sono in sconto in pacchetto?

Visitando il sito di Domestika ci troviamo dinanzi a una interessante gamma di bundle per imparare i segreti di software e non solo.

Volete degli esempi? Partiamo dal pacchetto di due corsi a scelta a tema “Graphic design da veri professionisti”. Nella pagina dedicata a questa iniziativa potrete trovare una lunga serie di corsi a 9,90 Euro, sconto garantito solo per le prossime 6 ore. Tra i vari disponibili figurano introduzioni a Adobe Photoshop e Illustrator, ma anche idee per la creazione di presentazioni e l’ideazione di nuovi design per loghi. Il pacchetto completo passa quindi a 14,90 Euro, anziché i 19,80 Euro da pagare in caso di acquisto di due corsi separati al di fuori di questa promo.

Sempre a 14,90 Euro troverete poi il pacchetto da due corsi “Impara i fondamenti di Photoshop”, dove oltre all’introduzione troverete lezioni avanzate. Potrete trattare anche temi specifici come la creazione di ritratti digitali, fotografie gastronomiche, concept art, matte painting, mondi fotorealistici e molto altro. Dalla base alle nozioni più specifiche Domestika ha i corsi giusti per le vostre esigenze.

Il prezzo resta sempre 14,90 Euro anche per il pacchetto “Impara i fondamenti di Illustrator”, anch’esso da due corsi. Cambia il software Adobe, cambiano le nozioni. In questo caso potrete trattare il fashion design, l’illustrazione vettoriale, la creazione di infografiche e pure calligrafia e tipografia.

Infine, notiamo il pacchetto da 3 corsi “Disegna il tuo universo”. In questo caso si tratta di un mondo di contenuti sull’illustrazione. Potrete trovare lezioni sul disegno architettonico con acquerello, sullo sketching, sull’illustrazione infantile e anche sul ritratto realistico con matite di grafite. Insomma, i corsi disponibili sono veramente moltissimi! Il prezzo dei singoli resta sempre pari a 9,90 per le prossime sei ore, mentre il bundle costa 25,90 Euro.