Domestika, un pacchetto da 3 corsi a 29,90€

Sviluppare nuove competenze può essere un grande aiuto nella vita, permettendoci così di vivere esperienze uniche. Ma qual è il modo più semplice e più veloce per imparare qualcosa di nuovo? Affidarsi, ad esempio, a uno dei centinaia di corsi che Domestika propone sulla sua piattaforma. Grazie alla promozione attualmente attiva è possibile realizzare il proprio pacchetto scegliendo tre fra i corsi che più ci interessano, risparmiando il 24% di sconto rispetto all’acquisto singolo. L’offerta è a tempo limitato e si applica su un vasto catalogo di corsi dalle categorie più disparate: design, fotografia, illustrazione, artigianato, marketing e molto altro.

Come abbiamo anticipato, sono diversi i temi dei corsi fra cui scegliere. Fra i più popolari troviamo quelli di illustrazione, che variano dalle tecniche manuali (acquerelli, disegno classico o architettonico, etc) a quelle digitali, con lezioni tutte dedicate ai programmi più utilizzati – Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate, tanto per citarne alcuni. Un’altra interessante categoria è quella del craft, che abbraccia una vastità di argomenti: dall’uncinetto ai mobili in cemento, dalla falegnameria all’illustrazione tessile. Questa categoria è la migliore per sviluppare competenze molto diversificate fra loro, ma per questo non meno interessanti.

Uno dei temi che va per la maggiore riguarda il mondo della fotografia e video, con corsi dedicati alle tecniche di scatto, ai segreti del fotomontaggio e perfino alla scrittura di sceneggiature. Su Domestika, però, non si parla solamente di creatività. Sono presenti in gran quantità corsi su marketing & business, per imparare il copywriting, modelli business, principi fondamentali di SEO, ads online, e-commerce e molto altro. Il vantaggio che accomuna tutto il catalogo è il fatto che non è necessario essere per forza degli esperti per sviluppare nuove competenze. Anzi: sono tantissimi i corsi rivolti agli utenti principianti che si approcciano per la prima volta a un determinato argomento.

Cosa aspettarsi da un corso Domestika?

Hai scelto i tre corsi che più ti interessano e realizzato così il tuo pacchetto. Prima di procedere all’acquisto, al prezzo scontato di 27,90 euro anziché 36,70, vorresti conoscere più da vicino cosa offre, effettivamente, la piattaforma Domestika. Scopriamolo insieme:

Impara a tuo ritmo – Impara comodamente da casa, senza orari e in base al tuo ritmo. Sei tu a decidere quando seguire le lezioni e dove.

– Impara comodamente da casa, senza orari e in base al tuo ritmo. Sei tu a decidere quando seguire le lezioni e dove. Siediti in prima fila – Le videolezioni sono tutte in alta qualità. Ciò ti permette di non perderti nemmeno un dettaglio. Grazie all’accesso illimitato, puoi vedere le lezioni tutte le volte che vuoi per perfezionare le tue abilità.

– Le videolezioni sono tutte in alta qualità. Ciò ti permette di non perderti nemmeno un dettaglio. Grazie all’accesso illimitato, puoi vedere le lezioni tutte le volte che vuoi per perfezionare le tue abilità. Impara dai migliori professionisti – Impara i metodi e le tecniche più utili insieme ai migliori professionisti del settore creativo.

– Impara i metodi e le tecniche più utili insieme ai migliori professionisti del settore creativo. Condividi conoscenze e idee – Fai domande, chiedi opinioni e offri soluzioni. Condividi la tua esperienza di apprendimento con altri studenti della community appassionati di creatività come te.

– Fai domande, chiedi opinioni e offri soluzioni. Condividi la tua esperienza di apprendimento con altri studenti della community appassionati di creatività come te. Incontra gli insegnanti più esperti – Ogni insegnante ti trasmetterà le tue conoscenze con passione e spiegazioni chiare, offrendoti una prospettiva professionale in ogni lezione. Inoltre, Domestika seleziona ogni docente con cura e produce ogni corso internamente, per garantirti un’esperienza di apprendimento online di alta qualità.

– Ogni insegnante ti trasmetterà le tue conoscenze con passione e spiegazioni chiare, offrendoti una prospettiva professionale in ogni lezione. Inoltre, Domestika seleziona ogni docente con cura e produce ogni corso internamente, per garantirti un’esperienza di apprendimento online di alta qualità. Ottieni un attestato al termine di ogni corso – Riceverai un attestato personalizzato firmato dall’insegnante per ogni corso. Potrai condividerlo sul tuo portfolio, sui social network o dove desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.